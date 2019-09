CMS World Summit 2019: Crashkurs für die Zukunft (FOTO)

Berlin (ots) -Die Herausforderungen, Chancen und Risiken der globalenReinigungsindustrie stehen am 25. und 26. September im Mittelpunktdes CMS World Summit 2019. Zum Leitthema "Inject Innovation" führtder zweitägige Kongress am 25. und 26. September 2019 die weltweitenEntscheidungsträger und Ideengeber der Reinigungsbranche in Berlinzusammen. Getragen wird die Konferenz von den entscheidendeneuropäischen Branchenverbänden European Cleaning and FacilityServices Industry (EFCI), European Engineering Industries Association(EUnited) sowie International Association for Soaps, Detergents andMaintenance Products (A.I.S.E.). Der hochrangigeInformationsaustausch bringt die Herausforderungen der Nachhaltigkeitund Digitalisierung in der Reinigungsindustrie auf den Punkt undreflektiert über treibende Themen wie Circular Economy oderKünstliche Intelligenz. Der CMS World Summit 2019 findet im Rahmender Internationalen Reinigungsfachmesse CMS Berlin 2019 -Cleaning.Management.Services. (24.-27.9.) in Halle 6.3 auf demBerliner Messegelände statt. Das Ticket kostet 600 Euro inklusiveBesuch der CMS Berlin 2019. Registrierung unterwww.cms-berlin.de/summit.Pressekontakt:Wolfgang RogallPR ManagerT: +49 30 3038 2218wolfgang.rogall@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell