CMS Purus Innovation Award 2019 verliehen (FOTO)

Berlin (ots) -Kenter, Husqvarna, Hako und Adlatus sind die Sieger desdiesjährigen CMS Purus Innovation Awards (PIA) 2019. Eine unabhängigeFachjury zeichnete am gestrigen Abend vier herausragende Innovationender CMS-Aussteller in den Kategorien "Großmaschinen","Kleinmaschinen", "Equipment" sowie "Digitale Tools und Systeme" aus.Der PIA gilt als eine der renommiertesten Branchenauszeichnungen. DieVerleihung im Marshall-Haus auf dem Berliner Messegelände war derHöhepunkt des ersten Messetages der InternationalenReinigungsfachmesse CMS Berlin 2019 - Cleaning.Management.Services.,die noch bis Freitag auf dem Berliner Messegelände läuft. Die Jurybegründete die Auszeichnungen wie folgt:Kategorie GroßmaschinenKENTER Bodenreinigungsmaschinen Vertriebs- und Service GmbH -Comac C 85 NSCDie Bodenreinigungsmaschine Comac C 85 NSC von Kenter ist einechter "Game-Changer". Die eingebaute Kläranlage mitFünf-Kammer-System, bisher ein Unikum in diesem Bereich, sorgt dafür,dass statt - wie bei vergleichbaren konventionellen Maschinen 20 bis30 Mal - nur etwa einmal im Monat ein Wasserwechsel erfolgen muss.Damit setzt Kenter ein deutliches Zeichen für die Nachhaltigkeit,weil weit weniger Wasser und Chemie verbraucht und in dieAbwassersysteme geleitet werden. Auch wirtschaftlich ist dieseInnovation hochinteressant. Abgesehen davon, dass Umweltaspekte beider Auftragsvergabe in der Branche eine immer größere Rolle spielen,hilft sie, die mit dem Wasserwechsel einhergehende unproduktiveRüstzeit auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Dadurch werden effektivKosten gespart, insbesondere dort, wo Entsorgungsstellen rar gesätsind.Kategorie KleinmaschinenHusqvarna Deutschland GmbH - Husqvarna Automower 535 AWDDer Automower 535 AWD von Husqvarna kann extreme Steigungen vonbis zu 70 Prozent befahren und mähen; dabei werden die höchstenSicherheitsstandards erfüllt. Die Qualität der Geräte ist über alleZweifel erhaben. Ausschlag gebend für die Auszeichnung des weltweitersten vollautomatischen Allrad-Rasenmähers war vor allem diestimmige Einbindung in die Fleet-Management-Lösung. DieBedienelemente am Gerät selbst beschränken sich auf das absoluteMinimum. Sämtliche Einstellungen am Gerät, wie Mähhöhe, Mähzeiten,Start, Stopp und Parken, nimmt der Nutzer mittels der Husqvarna FleetServices-App vor. Über die Einbindung ins System ist der autonomeMäher auch wirkungsvoll gegen Diebstahl geschützt. Mit diesemausgereiften Gesamtkonzept gibt Husqvarna die Richtung auch fürandere Gerätehersteller in der Branche vor.Kategorie: EquipmentHako GmbH - DUST STOPEine durchschlagende Idee mit großer Wirkung: Bei der Beurteilungdes DUST STOP stellte sich der Jury immer wieder dieselbe Frage:"Warum nur ist darauf noch niemand gekommen?" Die für den Einsatz aufTellerbesen bei Kehrsaugmaschinen konzipierte elastische Hülle sorgtdafür, dass im Vergleich zu einem herkömmlichen Tellerbesen bis zu 90Prozent weniger Feinstaub emittiert wird. Das ist für denArbeitsschutz und die Gesundheit der Reinigungskräfte ein wahrerQuantensprung. Besonders beindruckt war die Jury davon, wie einfachdie Handhabung ist, wie universell der DUST STOP einsetzbar ist undwie unkompliziert und kostengünstig sich die Nachrüstung bestehenderSysteme gestaltet. Dass der Einsatz des Produkts sogar für eineVerbesserung der Reinigungsleistung sorgt, setzt dem Ganzen die Kroneauf.Kategorie: Digitale Tools und SystemeADLATUS Robotics GmbH - ADLATUS TEAMS 2020ADLATUS TEAMS 2020 ist eine durch KI gestützteMensch-Maschine-Schnittstelle, die aus einem menschlichen FacilityManager und seinen autonomen Roboterassistenten ein Team schmiedet.Durch intelligente Vernetzung der Systeme können umfangreicheReinigungsaufgaben von variablen Reinigungsflotten übernommen werden.Dies kann, vor allem in großen Reinigungsbereichen, zu einer extremenSteigerung der Produktivität führen. ADLATUS TEAMS ermöglicht eineeffiziente Arbeitsaufteilung: Die Roboter übernehmen weitgehendselbständig zeitraubende und kräftezehrende Arbeiten, das menschlicheTeammitglied überwacht die Abläufe und kann sich auf die Aufgabenkonzentrieren, die von Robotern nicht eigenständig ausgeführt werdenkönnen. Die Jury lobt, dass ADLATUS TEAMS angesichts desFachkräftemangels die Rolle des Menschen aufwertet und so zurWahrnehmung der Reinigungsbranche als ein zukunftsorientiertesArbeitsfeld beiträgt.Alle elf Wettbewerbsbeiträge der Finalrunde sind während der CMSBerlin in einer Sonderschau in Halle 6.2 zu sehen. Mit insgesamt 65Einreichungen gab es in diesem Jahr so viele Bewerbungen für den PIAwie nie zuvor.