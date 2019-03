CMS European M&A Study 2019: Verkäufer geben trotz unsicherer Marktlage den Ton an

Finanztrends Video zu



Frankfurt/Main (ots) - Die Dynamik am europäischenM&A-Transaktionsmarkt 2018 hält weiter an - dies konnten insbesonderedie Verkäufer für sich nutzen, indem sie weiterhin für sie günstigeRegelungen zur Risikoverteilung durchsetzen konnten. In den USA warenhingegen nach wie vor die Käufer im Vorteil und konnten für siegünstigere Regelungen zur Risikoallokation vereinbaren.Das sind die wichtigsten Ergebnisse der elften Auflage der CMSEuropean M&A Study, die CMS heute veröffentlicht hat. In der jährlicherscheinenden Studie werden die wichtigsten rechtlichen Regelungenvon M&A-Transaktionen und relevante Entwicklungen am M&A-Markt übereinen mehrjährigen Zeitraum analysiert und ausgewertet. Dabei handeltes sich um die umfassendste Studie dieser Art. Basis der Erhebung isteine hauseigene Datenbank, in der mehr als 4.000 Transaktionen übereinem Zeitraum von zwölf Jahren erfasst sind. Dazu Dr. MaximilianGrub, Partner und Leiter des Geschäftsbereichs Corporate/M&A von CMSDeutschland: "Trotz eines sehr turbulenten Jahres 2018 hat sich derM&A-Markt in der Gesamtbetrachtung weiter positiv entwickelt. Dazuhaben auf Käuferseite Deal-Treiber, wie beispielsweise der Erwerb vonLieferanten, Acqui-hire-Transaktionen und nicht zuletzt die Übernahmevon Wettbewerbern beigetragen." Mit Blick auf das aktuelle Jahr seilaut Grub hinsichtlich der Transaktionsdaten davon auszugehen, dassdie eher verkäuferfreundlichen Marktbedingungen für M&A-Transaktionenweiter anhalten.Stefan Brunnschweiler, Leiter der CMS Corporate/M&A Group,erklärt: "Der Brexit und andere geopolitische Herausforderungenbelasten die M&A-Aktivitäten in Europa. Betrachtet man die bei denerfolgten Transaktionen vereinbarten Vertragsbedingungen, so isttrotz des rückläufigen Volumens nach wie vor eine Tendenz zumVerkäufermarkt festzustellen. Unserer Ansicht nach wird sich daranvorerst nichts ändern. Die Käufer streben weiter nach Wachstum undnutzen konsequent die Chancen, die sich ihnen bieten."Weitere wichtige Ergebnisse der CMS European M&A Study 2019:- Kaufpreisanpassungen werden seltener vereinbart - Bei rund 44Prozent der Transaktionen wurde 2018 eine Kaufpreisanpassungvereinbart, im Vergleich zu 48 Prozent im Vorjahr. Das ist einedeutliche Trendumkehr gegenüber den letzten Jahren.- Signifikante Zunahme der Locked-Box-Regelungen - Bei denTransaktionen, die keine Kaufpreisanpassung enthielten, kam 2018 in59 Prozent der Fälle eine Locked-Box-Regelung zur Anwendung. ImVorjahr lag der Anteil noch bei 49 Prozent.- Earn-outs werden immer beliebter - Der Anteil der Abschlüsse mitEarn-out-Regelung stieg 2018 gegenüber dem Vorjahr um zweiProzentpunkte auf 23 Prozent. Ein Viertel der Transaktionen im Small-und Mid-Cap-Bereich enthalten inzwischen eine Earn-out-Klausel.- Rekordjahr für Warranty-&-Indemnity-Versicherungen (W&I) - DieVerkäufer umgehen zunehmend das Haftungsrisiko, indem sie dem Käufereine fertige W&I-Police anbieten. Annähernd ein Drittel (30 Prozent)der Deals im Wert von mehr als 100 Millionen Euro enthalteninzwischen eine derartige Versicherung.Regionale UnterschiedeIn Frankreich sind die niedrigsten Haftungshöchstgrenzen fürVerkäufer zu verzeichnen. Hier kommen auch De-minimis- undBasket-Regelungen seltener als in den übrigen europäischen Ländernzum Einsatz. Im Vereinigten Königreich ließ sich dagegen einebeträchtliche Zunahme der Deals mit diesen Klauseln verzeichnen.In den Ländern Südeuropas hat sich das Konzept der vollständigenOffenlegung des Datenraums als Ausschluss von Haftungsansprüchennicht durchgesetzt. Lediglich sieben Prozent der Transaktionenenthielten hier eine entsprechende Regelung. Anders dagegen in denBenelux-Ländern mit 74 Prozent und 61 Prozent im VereinigtenKönigreich.MAC-Klauseln kommen in Mittel- und Osteuropa am häufigsten zurAnwendung, wobei im Jahr 2018 eine Steigerung zu verzeichnen war.Auch der Anteil der Abschlüsse mit Schiedsklausel ist hier höher alsin den anderen Regionen Europas. Die deutschsprachigen Länder bewegensich hinsichtlich der meisten Fragen der Risikoverteilung weiterhinim Mittelfeld, ganz wie es ihrer geografischen Lage entspricht.Im Gegensatz zu Europa sind die USA ein Käufermarkt. Dies zeigtsich in der deutlich häufigeren Anwendung von Regelungen zurKaufpreisanpassung sowie von MAC-Klauseln.Die komplette Studie ist für Journalisten auf Anfrage erhältlich.Über die Studie:Die CMS European M&A Study 2019 gewährt Einblicke in rechtlicheRegelungen von Fusions- und Übernahmeverträgen (M&A-Verträgen), ziehtVergleiche zwischen Europa und den USA und identifiziert relevanteEntwicklungen am Markt. CMS hat M&A-Privatverträge aus demzwölfjährigen Zeitraum von 2007 bis 2018 analysiert, die sich aufnicht börsennotierte öffentliche und private Unternehmen in Europabeziehen. Von den 4.109 von CMS begleiteten Transaktionen, die imRahmen der Studie ausgewertet wurden, stammen 458 aus dem Jahr 2018und 3.651 aus dem Zeitraum 2010 - 2017.