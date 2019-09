CMS Berlin 2019 zündet Innovationsfeuerwerk / Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Künstliche Intelligenz sind die Innovationstreiber in der Reinigungsbranche (FOTO)

Berlin (ots) -Die Reinigungsbranche rüstet sich für die Zukunft:Reinigungsroboter unterstützen die Arbeit der Gebäudedienstleister,Geschäftsprozesse werden komplett digital erfasst,Reinigungssubstanzen erzielen eine nachhaltige Reinigungswirkung undsind biologisch abbaubar. Digitalisierung, Nachhaltigkeit undKünstliche Intelligenz sind die Innovationstreiber in derReinigungsbranche. Dies spiegelt sich im Ausstellungsbereich derInternationalen Reinigungsfachmesse CMS Berlin 2019 -Cleaning.Management.Services wider, die vom 24. bis 27. September aufdem Berliner Messegelände stattfindet."Mit automatisierten Entscheidungsprozessen und selbstlernendenMaschinen erreicht die Digitalisierung eine neue Qualität.Unternehmen, Kunden und Beschäftigte sind gleichermaßen betroffen"sagt Peter Schaar, Vorsitzender der Europäischen Akademie fürInformationsfreiheit und Datenschutz (EAID). Dieser wird in seinerAuftaktrede (25.9., 14.30 Uhr, Halle 6.3) zum CMS World Summit 2019erläutern, wie sich die mit dem Einsatz von Künstlicher Intelligenzeinhergehenden Herausforderungen bewältigen lassen und welcheLeitlinien dabei beachtet werden müssen.Aktuelle Trends der ReinigungsindustrieReinigungsmaschinen werden schneller, flexibler und ergonomischer,die Dosierung von Reinigungsmitteln erfolgt automatisch, Apps werdenfür den Arbeitsalltag unverzichtbar. So zeigen CMS-Ausstellerbeispielsweise, wie Gebäudereiniger ihre Geschäftsprozesse digitalerfassen und organisieren - für eine effiziente und dynamischeZusammenarbeit aller Beteiligten von der Auftragserstellung bis zumRechnungsversand. Intelligente Softwarelösungen sorgen füreffizientes und einfaches Flottenmanagement: Ein Sticker mit QR-Codewird auf das Gerät geklebt und dieser per Smartphone gescannt. Übereine nutzerfreundliche App werden die Maschinen noch im Systemregistriert und schon ist alles einsatzbereit. Die hochmoderneCloud-Software für Echtzeit-Datenerfassung eines Ausstellers istkombiniert mit einer innovativen Online-Barcodescanner-Lösung unddeckt unter anderem die Bereiche Mitarbeiteranwesenheit undMaterialverbrauch ab. In Kombination mit der integriertenBluetooth-Schnittstelle lassen sich beim neuen Trockensauger-Modelleines Ausstellers wichtige Gerätedaten wie Betriebsstunden,Tageslaufzeit oder Standortdaten in das cloudbasierteFlottenmanagement übertragen und per Schnittstelle an alle gängigenERP-Systeme anbinden.Das Thema Umwelt wird beim Reinigen immer wichtiger. Ausstellerzeigen beispielsweise hochkonzentrierte Premium-Reinigungs- undPflege-Tabs, die sich - perfekt für die Praxis dosiert - ideal zurAnwendung in Reinigungsautomaten eignen. Sie verursachen einenvergleichsweise geringen Verpackungsmüll und reduzieren dieTransport- und Lagerkosten. Ein anderes Unternehmen präsentiert aufder CMS seine biotechnologischen Reinigungsprodukte, die ausbiologischen reinigungsaktiven Substanzen, Fermentationsextraktensowie Mikroorganismen bestehen. Der große Unterschied zuherkömmlichen Erzeugnissen liegt in der nachhaltigenReinigungswirksamkeit und der biologischen Abbaubarkeit. DieBIO-Reiniger eines weiteren Ausstellers bestehen ausschließlich auspflanzlichen und mineralischen Inhaltsstoffen, sind vegan und freivon Mikroplastik, Petrochemie, synthetischen Konservierungsstoffensowie Farbstoffen. Zudem sind die Flaschen aus 100 Prozent Recyclat.Mit den beiden neuen, sehr kompakten und leichten Reinigungsmaschineneines Unternehmens werden die Vorteile der Trockeneisreinigungerstmals überall nutzbar. Trockeneis ermöglicht eine rückstandsloseReinigung ohne Wasser und Chemie - die Anwendung ist umweltschonend,hygienisch und deutlich schneller als konventionelleReinigungsverfahren.Eine umfassende Vorschau der angekündigten Messeneuheiten undWeltpremieren bietet der Neuheiten-Report der CMS Berlin 2019:www.cms-berlin.de/Neuheiten.Weitere-Informationen: www.cms-berlin.deFolgen Sie uns auf twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram, XINGPressekontakt:Wolfgang RogallPR ManagerT: +49 30 3038 2218Wolfgang.rogall@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell