CMS Berlin 2019 auf Kurs - Ein Jahr vor Messebeginn bislang bester Vorbuchungsstand (FOTO)

Berlin (ots) -Knapp ein Jahr vor Beginn der CMS Berlin 2019 -Cleaning.Management.Services. registriert die Messe Berlin einstarkes Aussteller-Interesse. Der derzeitige Anmeldestand vonnationalen und internationalen Unternehmen entspricht dem bislangbesten Vorbuchungsstand seit der Messepremiere im Jahr 2001. Vom 24.bis 27. September 2019 findet die internationale Reinigungsfachmessein Verbindung mit dem CMS World Summit 2019 (25.-26.9.) auf demBerliner Messegelände statt. Das Leitthema lautet "InjectInnovation". Das viertägige Messe-und Kongressevent hat sich seit derErstveranstaltung erfolgreich als internationale Kompetenz- undNetworkingplattform für Reinigung und Hygiene am Markt positioniert.CMS Berlin-Projektleiterin Heike Hemmer: "Die CMS Berlin 2019 istim kommenden Jahr das global bedeutendste Branchentreffen dergewerblichen Reinigungstechnik. Die Kombination von hochwertigerFachmesse, dem CMS World Summit als Top-Konferenz für die globaleCleaning Community und die zahlreichen Networking-Events für dieEntscheidungsträger der Branche machen die CMS Berlin 2019 zumPflichttermin."Umfassende Plattform für Hersteller und AnwenderDie CMS Berlin bietet im Ausstellungsbereich einen umfassendenMarktüberblick über Produkte, Systeme und Verfahren der gesamtengewerblichen Reinigungstechnik. Dazu zählen die Innovationen undtechnischen Weiterentwicklungen der Marktführer - sowohl beiReinigungsmaschinen und -geräten als auch bei Reinigungs-, Pflege-und Desinfektionsmitteln. Der CMS Purus Innovation Award (PIA)spiegelt als eine der renommiertesten Auszeichnungen diesesinnovative Potenzial der Branche wider. Bewerbungsstart für den PIAist im Frühjahr 2019.Marktüberblick, Informationsaustausch und Wissenstransfer werdenauf der CMS Berlin groß geschrieben. Sie vernetzt mitzielgruppenspezifischen Formaten und B2B-Circles, mit den Praxisforumund Sonderschauen alle, die rund um Reinigung und Hygiene tätig sind.Dazu zählt beispielsweise der Mobility Cleaning Circle am 25.September 2019, zu dem Dienstleister, Reinigungsindustrie undVerkehrsunternehmen eingeladen werden. Die Aussteller präsentierenhier praktische Anwendungen, neue Technologien und digitalisierteLösungen für die vielfältigen Herausforderungen der Reinigung vonVerkehrsmitteln wie Bahn, Bus oder auch Flugzeug. Der MobilityCleaning Circle ist eine Gemeinschaftsveranstaltung der Leitmesse fürVerkehrstechnik InnoTrans und der Reinigungsfachmesse CMS Berlin, diejeweils von der Messe Berlin veranstaltet werden.Erstmals bietet die CMS Berlin 2019 Start-ups und jungeninnovativen Unternehmen mit einem vom Bundeswirtschaftsministeriumgeförderten Gemeinschaftsstand sowie einem umfangreichen B2B-Programmein direktes Sprungbrett in die Reinigungsindustrie.Veranstaltet wird die CMS 2019 von der Messe Berlin GmbH.Trägerverbände sind der Bundesinnungsverband desGebäudereiniger-Handwerks (BIV), Bonn; der FachverbandReinigungssysteme im Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau(VDMA), Frankfurt/Main; sowie der Industrieverband Hygiene undOberflächenschutz (IHO), Frankfurt/Main.