CMS Berlin 2019 - Vorläufiges Fazit - Reinigungsgipfel glänzend gelaufen (FOTO)

Berlin (ots) -Branche zeigt sich gut gerüstet für die Herausforderungen desnächsten Jahrzehnts - Digitalisierung und Nachhaltigkeit bestimmendie Entwicklung von Reinigungsmaschinen, Reinigungsmitteln undReinigungsprozessenViel Glanz am Ende der CMS Berlin 2019 -Cleaning.Management.Services. Die Veranstalter und Trägerverbände derInternationalen Reinigungsfachmesse ziehen ein überaus positivesMessefazit. Rund 25.000 Branchenvertreter aus 80 Ländern, darunter.rund 21.000 Fachbesucher aus allen Reinigungssegmenten, informiertensich vom 24. bis 27. September über das aktuelle Produkt- undDienstleistungsangebot der gewerblichen Reinigung. Das entsprichteinem Anstieg von mehr als zehn Prozent im Vergleich zur CMS 2017.Die Digitalisierung und Nachhaltigkeit bestimmten dasInnovationsspektrum bei Reinigungsmaschinen, Reinigungsmitteln undReinigungsprozessen. Und einen Aspekt brachte das fachlicheRahmenprogramm bei Vorträgen und Diskussionen auf den Punkt: Inunserer globalisierten, schnelllebigen und ökologisch belasteten Weltrückt die Wertigkeit von Reinigung und Hygiene immer stärker in denFokus des öffentlichen Bewusstseins - für die Werterhaltung vonLiegenschaften oder die Gesundheitsvorsorge, für sicherheitsrelevanteAspekte und nicht zuletzt als Wohlfühlfaktor in allenLebensbereichen.Dr. Christian Göke, Vorsitzender der Geschäftsführung der MesseBerlin GmbH: "Die CMS Berlin 2019 erfüllte die hoch gestecktenErwartungen der globalen Cleaning Community. Sie zeigteeindrucksvoll, wie die Branche den Herausforderungen der Zukunft mitder Entwicklung innovativer und nachhaltiger Produkte begegnet undwelche Chancen dabei die Digitalisierung und Nachhaltigkeit bieten.Die hohe Entscheidungskompetenz und der intensiveInformationsaustausch der nationalen und internationalenBranchenvertreter, das Top-Niveau im Ausstellungsbereich sowie derumfassende Marktüberblick mit mehr als 100 Welt- und Messepremierenwaren die Qualitätskriterien der diesjährigen CMS Berlin."Mit der bislang stärksten Beteiligung präsentierten auf der CMSBerlin 2019 rund 450 Aussteller aus 25 Ländern auf über 31.000Quadratmetern Hallen- und Freigeländefläche einen komplettenMarktüberblick über Produkte und Dienstleistungen aus allen Bereichender gewerblichen Reinigungstechnik.Veranstaltet wird die CMS Berlin von der Messe Berlin GmbH.Trägerverbände sind der Bundesinnungsverband desGebäudereiniger-Handwerks (BIV), Bonn, der FachverbandReinigungssysteme im Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau(VDMA), Frankfurt/Main, sowie der Industrieverband Hygiene undOberflächenschutz für industrielle und institutionelle Anwendung(IHO), Frankfurt/Main. Die nächste CMS Berlin findet vom 21. bis 24.September 2021 auf dem Berliner Messegelände statt.