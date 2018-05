CMS Berlin 2019 - Cleaning.Management.Services. / 24. bis 27. September 2019 in Verbindung mit CMS World Summit 2019 - 24. bis 26. September 2019 (FOTO)

Berlin (ots) -Akquisitionsstart für CMS Berlin 2019Premiere für CMS World Summit 2019 - Frühbucherrabatt für Ausstellerbis 1. Oktober 2018Die Messe Berlin hat ihre internationale Akquisitions-, Werbe- undPressekampagne für die CMS Berlin 2019 - Cleaning.Management.Services gestartet. Die internationale Reinigungsfachmessefindet vom 24. bis 27. September 2019 zum zehnten Mal auf demBerliner Messegelände statt. Sie hat sich seit ihrer Premiere im Jahr2001 kontinuierlich als wichtigster europäischer Branchentreff in denungeraden Jahren entwickelt. Nach der erfolgreichen Durchführung desWFBSC-Kongresses (World Federation of Building Service Contractors)im Jahr 2017 in Berlin werden die Messeveranstalter mit dem CMS WorldSummit 2019 (24.-26.9.) erneut die weltweiten Entscheidungsträger undIdeengeber der Reinigungsbranche nach Berlin einladen. Das Leitthemader Premierenveranstaltung lautet "Inject Innovation". Mit diesemAngebot bietet die CMS Berlin 2019 eine effiziente Kombination ausFachmesse und Kongress, B2B-Meetings und Networking-Events.Im Ausstellungsbereich bietet die CMS 2019 einen komplettenMarktüberblick über das Produkt- und Dienstleistungsangebot derReinigungsbranche. Alle führenden Hersteller von Reinigungsmaschinenund -geräten sowie Reinigungs-, Pflege- und Desinfektionsmittelnwerden in der deutschen Hauptstadt erwartet. Mit der Verleihung desCMS Purus Innovation Award (PIA) wird das hohe Innovationsangebot derFachmesse gespiegelt. Beachtenswert ist in diesem Zusammenhang auchein neuer Ausstellungsbereich für junge deutsche Unternehmen. Diesenwird hier mit Unterstützung des Bundeswirtschaftsministeriums dieChance geboten, ihre Produkt- und Verfahrensinnovationen aufinternationalen Messen zu präsentieren und somit ihrGeschäftspotenzial auf globalen Märkten auszuloten.Bei Standanmeldungen bis zum 1. Oktober 2018 erhalten Ausstellerfür die CMS 2019 einen Frühbucherrabatt auf den regulären Standpreis.Die Aussteller-Unterlagen sind online in Deutsch und Englischhinterlegt: www.cms-berlin.de/Standanmeldung.CMS Info-Stand auf der Interclean in AmsterdamDas Messeteam der CMS Berlin wird in den kommenden Monaten aufzahlreichen Branchenevents vertreten sein und für die BerlinerReinigungsfachmesse werben. Start ist vom 15. bis 18. Mai dieInterclean in Amsterdam (Halle 8, Stand 632). Darüber hinausakquirieren die Auslandsvertretungen der Messe Berlin für die CMS2019 in den Kernmärkten in Europa und Übersee. Sie fungieren auch alsnationale Ansprechpartner der Aussteller und Fachbesucher in denjeweiligen Ländern: www.cms-berlin.de/weltweit.An der CMS 2017 beteiligten sich 430 Aussteller aus 24 Ländern mitihrem Produkt- und Dienstleistungsangebot, darunter rund 100 Welt-,Europa- und Messepremieren. Rund 23.000 Branchenvertreter, darunter18.300 Fachbesucher aus 77 Ländern, informierten sich auf derviertägigen Fachmesse.Veranstaltet wird die CMS 2019 von der Messe Berlin GmbH.Trägerverbände sind der Bundesinnungsverband desGebäudereiniger-Handwerks (BIV), Bonn; der FachverbandReinigungs-systeme im Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau(VDMA), Frankfurt/Main; sowie der Industrieverband Hygiene undOberflächenschutz (IHO), Frankfurt/Main.Diese Presse-Information finden Sie auch im Internet:www.cms-berlin.dePressekontakt:Messe Berlin GmbHWolfgang RogallPR ManagerMessedamm 2214055 BerlinT +49 30 3038-2218rogall@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell