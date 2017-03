CMS Berlin 2017: Top Keynotes zur Eröffnung des WFBSC Kongresses

Berlin (ots) - Zwei Top Keynotes stehen zum Auftakt des Kongressesder World Federation of Building Service Contractors (WFBSC,18.-20.9.) in Berlin auf dem Programm. EU-Kommissar Günther Oettingerund der Informatiker Daniel Domscheit-Berg sprechen am 18. Septemberauf der weltweit wichtigsten Branchenkonferenz derGebäudedienstleister zum Leitthema "Reinigung in einer digitalen Welt- Prozesse, Menschen, Technik". Der WFBSC Kongress findet in diesemJahr erstmals parallel zur internationalen Reinigungsfachmesse CMSBerlin 2017 - Cleaning. Management.Services. (19.-22.9.) auf demBerliner Messegelände Berlin ExpoCenter City in Halle 7 statt.Seit Januar 2017 EU-Kommissar für Haushalt und Personal, warGünther Oettinger zuvor bei der EU für den Sektor "DigitaleWirtschaft und Gesellschaft" zuständig und besetzt als hochrangigerEU-Politiker profund das Thema Digitalisierung. Es gelte, Chancen zunutzen und Risiken zu vermeiden, so beschreibt Günther Oettinger dieMarschroute in Sachen Digitalisierung. Der EU-Kommissar stellt dieDigitalisierung in ihrer Bedeutung dabei auf eine Stufe mitGutenbergs Buchdruck, der Dampfmaschine, der Elektrizität und derAutomatisierung.Daniel Domscheit-Berg stellt die "Chancen und Risiken derdigitalen Vernetzung" in den Mittelpunkt seines Vortrags. Seit vielenJahren engagiert er sich für Informationsfreiheit und Transparenz imInternet. Der Diplom-Informatiker mit Schwerpunkt IT-Sicherheit bautevon 2007 bis 2010 die Enthüllungsplattform WikiLeaks mit auf und warunter dem Pseudonym Daniel Schmitt deren Sprecher. Heute arbeitet eran verschiedenen Projekten rund um den Schutz privater Daten imInternet und die Dezentralisierung der Netzinfrastruktur. 2011 nahmihn das renommierte amerikanische Magazin "Foreign Policy" in denKreis der "Top 100 Global Thinkers" auf. Er gehört zu denUnterstützern der Charta der Digitalen Grundrechte der EuropäischenUnion, die Ende November 2016 veröffentlicht wurde.Anmeldungen zum Vorzugspreis und weitere Informationen zum WFBSCKongress: www.wfbsc2017.berlinPressekontakt:Messe Berlin GmbHWolfgang RogallPR ManagerMessedamm 2214055 BerlinT +49 30 3038-2218rogall@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell