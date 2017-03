CMS 2017: Jetzt Bewerben für den CMS Purus Innovation Award (PIA) / Achtköpfige Jury prominent besetzt - Bewerbungsunterlagen stehen für alle CMS-Aussteller ab sofort online zur Verfügung (FOTO)

Berlin (ots) -Ab sofort können sich alle Aussteller der CMS 2017 Berlin -Cleaning.Management.Services für eine der begehrtesteninternationalen Branchenauszeichnungen bewerben. Der neuausgerichtete CMS Purus Innovation Award (PIA) wird auf derwichtigsten europäischen Reinigungsfachmesse des Jahres erstmals alsInnovationspreis für intelligente Produkte und Lösungen in den sechsKategorien Großmaschinen, Kleinmaschinen, Equipment,Waschraumhygiene, Digitale Tools und Systeme sowie Reinigungsmittelausgeschrieben. Prämiert werden Produkte, Tools und Systeme, diedurch hohe Anwendungsqualität und überragende Gesamtkonzeptionüberzeugen. Die Unterlagen sind ab sofort zum Download hinterlegtunter: www.cms-berlin.de/PIA. Einsendeschluss für dieWettbewerbsbeiträge ist der 19. Mai 2017.Die Verleihung des CMS Purus Innovation Awards findet am 19.September im Rahmen des abendlichen CMS Events statt. DieInternationale Fachmesse für Reinigungssysteme, Gebäudemanagement undDienstleistungen führt die Top-Entscheider der gewerblichenReinigungstechnik vom 19. bis 22. September 2017 auf dem BerlinerMessegelände zusammen.Wettbewerbsjury entscheidet in zwei BewertungsstufenProminent besetzt ist die Wettbewerbsjury des CMS Purus InnovationAwards mit anerkannten Branchen-Experten und Beratern. In der erstenBewertungsstufe (Nominierung) bewerten die Jurymitglieder primärihren jeweiligen Fachbereich. In der zweiten Bewertungsstufe(Zuerkennung des Awards) erfolgt die Entscheidungsfindung unter allenJurymitgliedern nach dem Mehrheitsprinzip. Die achtköpfige Jury setztsich in alphabetischer Reihenfolge zusammen aus:Jürg Brechbühl, Präsident Zentralverband Allpura; Direktor NewBusiness Development Vebego AG, Schweiz, Präsidiumsmitglied deseuropäischen Verbandes FINDEN.Christof Flötotto, Diplom Designer und Marketingberater;Geschäftsführer, Die Geschwister Flötotto; Vorsitzender VerbandDeutscher Industrie Designer Berlin, Brandenburg,Mecklenburg-Vorpommern (VDID).Alexander Holzmann, Geschäftsführender Verleger Holzmann MedienGmbH & Co. KG; Medienpartner "rationell reinigen".Bernd Jacke, CEO European Customer Synergy & Senior Advisor WISAG,GermanyMartin Lutz, Geschäftsführer FIGR, Lutz-Fachbücher, Staatlichgeprüfter Reinigungs- und Hygienetechniker, Gebäudereinigermeister,Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für dasGebäudereiniger-Handwerk.Fadime Sarikaya, Betriebswirtin FH; Gesellschafterin Sarikohn,Spezialistin für strategische Einkaufsoptimierung.Stephan Schwarz, Präsident der Handwerkskammer Berlin; Mitglieddes Vorstands im Bundesinnungsverband des Gebäudereiniger-Handwerks;Geschäftsführender Gesellschafter der GRG. Die Gebäudereiniger.Moderation: Ake Rudolf, Diplom Designer; Strategischer Leiter,Internationales Design Zentrum Berlin (IDZ)Kooperationspartner des CMS Purus Innovation Awards ist dasInternationale Design Zentrum Berlin (IDZ), Medienpartner ist"rationell reinigen - Gebäudedienste", eine Fachzeitschrift derHolzmann Medien GmbH & Co. KG.Pressekontakt:Messe Berlin GmbHWolfgang RogallPR ManagerMessedamm 2214055 BerlinT +49 30 3038-2218rogall@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell