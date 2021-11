CME Group legt zum 6. Dezember Micro-Ether-Futures auf

Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / Euro)



Chicago (ots/PRNewswire) -Die CME Group (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3343219-2&h=2218838959&u=http%3A%2F%2Fwww.cmegroup.com%2F&a=CME+Group), der weltweit führende und vielseitigste Marktplatz für Derivate, hat heute bekanntgegeben, dass sie ihr Angebot an Kryptoderivaten mit der Einführung von Micro-Ether-Futures zum 6. Dezember erweitern wird. Derzeit läuft noch die aufsichtsbehördliche Prüfung der Emission.Micro-Ether-Futures haben einen Nennwert von einem Zehntel Ether und bieten unterschiedlichen Marktteilnehmern von institutionellen Investoren bis hin zu anspruchsvollen, aktiven Privatanlegern eine effiziente, kostengünstige Möglichkeit, ihr Spot-Ether-Preisrisiko abzusichern oder Ether-Handelsstrategien besser umzusetzen, während sie gleichzeitig von den Merkmalen und Vorteilen der größeren Ether-Futures der CME Group profitieren können."Seit der Einführung von Ether-Futures im Februar konnten wir bei diesen Kontrakten ein stetiges Wachstum der Liquidität beobachten, insbesondere bei institutionellen Händlern", so Tim McCourt, Global Head of Equity Index and Alternative Investment Products bei CME Group. "Gleichzeitig hat sich der Kurs des Ether seit der Einführung der Futures mehr als verdoppelt. Dadurch entstand Nachfrage nach einem Angebot mit kleinerer Stückelung, das den Markt für ein breiteres Teilnehmerspektrum zugänglich macht. Micro-Ether-Futures der CME Group bieten noch größere Auswahl und Präzision beim transparenten, regulierten und effizienten Handel mit Ether-Futures."Micro-Ether-Futures sind eine weitere Ergänzung der wachsenden Palette von Kryptowährungsderivaten der CME Group. Zu diesen zählen auch die kürzlich eingeführten Micro-Bitcoin-Futures, von denen seit ihrer Auflegung im Mai mehr als 2,7 Millionen Kontrakte gehandelt wurden. Seit Auflegung bis dato wurden zudem insgesamt ca. 675.000 CME Ether-Futures (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3343219-2&h=3385850849&u=https%3A%2F%2Fwww.cmegroup.com%2Ftrading%2Fether-futures.html&a=CME+Ether-Futures)-Kontrakte gehandelt, (entspricht etwa 33,8 Millionen Ether).Darüber hinaus ergänzen Micro-Ether-Futures das breite Angebot der CME Group mit über 20 Micro-Produkten, von denen seit ihrer Einführung mehr als 1 Milliarde Kontrakte gehandelt wurden.Der neue Kontrakt wird in bar abgerechnet, und zwar auf Grundlage des CME CF Ether-Dollar-Referenzkurses (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3343219-2&h=1450869819&u=https%3A%2F%2Fwww.cmegroup.com%2Ftrading%2Fcryptocurrency-indices%2Fcf-ethereum-reference-rate.html&a=CME+CF+Ether-Dollar-Referenzkurses), der als täglicher Referenzkurs des US-Dollar-Preises von Ether dient. Micro-Ether-Futures werden an der CME notiert und unterliegen deren Regeln.Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf www.cmegroup.com/microether (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3343219-2&h=2019900526&u=http%3A%2F%2Fwww.cmegroup.com%2Fmicroether&a=www.cmegroup.com%2Fmicroether).Die CME Group (www.cmegroup.com) ist der weltweit führende und vielseitigste Marktplatz für Derivate und ermöglicht es Anlegern, mit Futures, Optionen, Barmitteln und OTC-Märkten zu handeln, Portfolios zu optimieren, Daten zu analysieren, weltweit Risiken effizient zu verwalten und Chancen bestmöglich zu nutzen. Die Börsen der CME Group bieten das größte Angebot an globalen Benchmark-Produkten in allen wichtigen Anlageklassen, die auf Zinssätzen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3343219-2&h=1515263845&u=http%3A%2F%2Fwww.cmegroup.com%2Ftrading%2Finterest-rates%2Findex.html&a=Zinss%C3%A4tzen), Aktienindizes, Wechselkursen, Energiepreisen, Agrarprodukten und Metallen basieren. 