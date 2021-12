CME Aktie: Pleite oder Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "AIXTRON SE":

Per 18.12.2021, 00:19 Uhr wird für die Aktie Cme am Heimatmarkt NASDAQ GS der Kurs von 229.09 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Diversifizierte Finanzwerte".

Unsere Analysten haben Cme nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Cme-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 5 "Buy"-, 2 "Hold"- und 2 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 0 Buy, 0 Hold, 1 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Sell" zu bewerten. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (225,25 USD) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -1,68 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 229,09 USD), was einer "Hold"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Cme eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

2. Fundamental: Cme ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Kapitalmärkte) aus unserer Sicht überbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 39,33 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 14 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 34,38 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Sell"-Empfehlung.

3. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 1,58 Prozent liegt Cme 3,45 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Kapitalmärkte" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 5,03. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Sell"-Bewertung.

