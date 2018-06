CMC Markets: Aktienanalyse vom 28.06.2018

In unserer neuen Analyse nehmen wir CMC Markets unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Investment Banking & Brokerage". Die CMC Markets-Aktie notierte am 27.06.2018 mit 200,5 GBP, die Heimatbörse des Unternehmens ist London.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir CMC Markets einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob CMC Markets jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Anleger: CMC Markets wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Sell". Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Sell"-Einstufung.

2. Dividende: CMC Markets hat mit einer Dividendenrendite von aktuell 4,4 Prozent einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (4,93%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0,53 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer "Hold"-Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist übrigens ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 7 Analystenbewertungen für die CMC Markets-Aktie abgegeben. Davon waren 3 Bewertungen "Buy", 3 "Hold" und 1 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die CMC Markets-Aktie. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten allerdings zu einer anderen Beurteilung - das durchschnittliche Rating für das CMC Markets-Wertpapier vom letzten Monat ist "Buy" (2 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 151,6 GBP. Das Wertpapier hat damit ein Abwärtspotential von -24,39 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (200,5 GBP) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Sell"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält CMC Markets somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.