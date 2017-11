CLX Communications verabschieden sich von der Mblox A2P-Messaging-Marke für Unternehmen

London und Stockholm (ots/PRNewswire) -- Die Messaging-Marken Mblox und CardBoardFish werden von derMuttermarke CLX Communications übernommenDer führende cloudbasierte Kommunikationsanbieter CLXCommunications (https://www.clxcommunications.com/) AB (XSTO:CLX) gabheute seine Pläne bekannt, sich Anfang nächsten Monats von der MbloxA2P-Messaging-Marke für Unternehmen zu verabschieden.(Logo:http://mma.prnewswire.com/media/470400/CLX_Communications_AB_Logo.jpgMblox wurde 2000 gegründet und zählt zu den Pionieren, dieweltumspannend A2P-SMS für Unternehmen einführten. Mblox ist seitdemeiner der weltweit führenden Anbieter von mobilen Messaging-Dienstenund eine der am meisten anerkannten Marken in der mobilenMessaging-Branche.Die Entscheidung erfolgte nahezu zwei Jahren nach der Übernahmevon Mblox durch CLX für 117 Mio. USD und deutet auf den Abschluss desIntegrationsprojekts zwischen den Unternehmen hin. Dieses Projektumfasste die Zusammenführung von Systemen, Prozessen und Mitarbeiternvon Mblox sowie dem Messaging-Anbieter CardBoardFish (der 2014 vonMblox übernommen wurde) in das vorhandene Geschäft von CLX.Die Websites von Mblox und CardBoardFish gehen am 5. Dezember 2017offline. Besucher werden dann an die CLX-Website weitergeleitet unddie zugehörigen Kundenportale werden vom CLX-Kundenportal übernommen.Robert Gerstmann, Mitgründer und Direktor von CLX: "Wir sindunglaublich stolz auf den Erfolg und das Erbe von Mblox; eine derführenden Marken mobiler Messaging-Dienste, bei denen ich und vielemeiner Kollegen hier bei CLX direkt an der Entwicklung beteiligtwaren.""Unsere Mission bei CLX ist jedoch ganz einfach: das führendeCloud-Kommunikationsunternehmen zu sein. Um dieses Ziel zu erreichen,war die Integration der Unternehmen und die Kräftebündelung durch eineinheitliches Markenangebot unter dem Namen CLX von Anfang an unserPlan."Informationen zu CLX CommunicationsCLX Communications (CLX) ist ein Weltmarktführer für cloudbasierteKommunikationsdienste und -lösungen für Unternehmen undMobilnetzbetreiber. Mit den mobilen Kommunikationsdiensten von CLXkönnen Unternehmen mit Kunden und vernetzten Geräten im Internet derDinge (IoT) global kommunizieren - und das schnell, sicher undkosteneffizient.Die Lösungen von CLX ermöglichen eine weltumspannendegeschäftskritische Kommunikation über mobile Nachrichtendienste(SMS), Sprachdienste und mobile Konnektivitätsdienste für das IoT.CLX verzeichnet seit der Firmengründung ein rentables Wachstum. DerKonzern hat seinen Sitz in Stockholm (Schweden) und ist in weiteren20 Ländern vertreten.Die Aktien von CLX Communications werden an der NASDAQ Stockholmunter XSTO:CLX gehandelt.Weitere Informationen finden Sie unter:http://www.clxcommunications.comPressekontakt:Steve Green - Giant PRMobil: +44 (0)7775 677 101E-Mail: steve@giantpr.co.ukOriginal-Content von: CLX Communications, übermittelt durch news aktuell