CLX Communications und Waterfall planen Modernisierung des Mobile Messaging auf RCS Business Messaging über Google Early Access Program

San Francisco und Stockholm (ots/PRNewswire) -CLX Communications (https://www.clxcommunications.com/), einAnbieter von cloudbasierten Kommunikationslösungen, und Waterfall(http://www.waterfall.com/), eine Plattform für Cloud MobileMarketing, haben eine Gemeinschaftsinitiative mit Google angekündigt,um Brand-Marketern einen Messagingdienst der nächsten Generationanzubieten, bei dem der Rich Communication Services (RCS)(https://en.wikipedia.org/wiki/Rich_Communication_Services) Standarddirekt in die nativen Messaging-Apps der Verbraucher integriert ist.(Logo:http://mma.prnewswire.com/media/470400/CLX_Communications_AB_Logo.jpg(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/471815/Waterfall_Rich_Communications.jpg )(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/471816/Waterfall_platform.jpg )Die Partnerschaft gehört zum heute angekündigten Googles EarlyAccess Program (https://blog.google/topics/rcs/delivering-rcs-messaging-android-users-worldwide/) (EAP), das offiziell nächste Woche aufdem Mobile World Congress (https://www.mobileworldcongress.com/) inBarcelona vorgestellt wird. Mit dem Programm sollen neue unddynamische "Mobil-App-ähnliche" Wege gefunden werden, mit denenBrands ihre Kunden direkt über den nativen Messagingdienst in AndroidSmartphones erreichen können. Dazu soll es Funktionen wie empfohleneAntworten und Aktionen, dynamische Rich Media und Firmenbrandinggeben.27 Netzbetreiber und Gerätehersteller haben bereits zugesagt, dasssie RCS für Android Benutzer mit Google implementieren wollen. DasEarly Access Program ist damit der erste Schritt in Richtunguniverselle und weltweite Verfügbarkeit von RCS Messaging. CLX undWaterfall wollen Unternehmen Zugang zur wachsenden globalenRCS-Benutzergemeinde verschaffen und funktionsreiche Kommunikationmit Verbrauchern ermöglichen, die Android und andere Geräteverwenden, die RCS bereits jetzt oder in Zukunft unterstützen werden.Im Zuge des EAP werden CLX und Waterfall mit Unternehmenkollaborieren, die auf der Technologie aufbauen, die Roadmapbeeinflussen und ihren Kunden als Erste ein aufgewertetesMessagingerlebnis anbieten können. Marketer können RCS BusinessMessaging dazu nutzen, das Interesse ihrer Kunden zu wecken, mehrAbonnenten zu gewinnen und das Transaktionsvolumen zu erhöhen, ohnedabei die native Messaging-App zu verlassen.Die wachsende Beliebtheit von OTT-Messaging-Apps beweist, dass eseiner Messagingoption bedarf, die mehr kann und sich nahtlos in dasnative Erlebnis integrieren lässt. Der neue Messagingdienst bieteteine Alternative zu Apps, indem Brands vergleichbare Funktionendirekt in der Messagingumgebung nutzen können, ohne ein Publikum füreine App aufbauen zu müssen.Als erste Software Cloud, die RCS für Unternehmen undBrand-Marketer verfügbar macht, wird Waterfall für Marketer einezentrale Schnittstelle bereitstellen, über die sie ihre gesamtemobile Abonnentengemeinde erreichen können. Die von Waterfall und CLXentwickelte Lösung erkennt automatisch Verbraucher mit RCS-fähigenGeräten und optimiert die Inhalte, um das beste Nachrichtenformat andas jeweilige Publikum zu richten.Bei nicht RCS-fähigen Geräten oder im Offline-Zustand wirdautomatisch zu SMS und MMS gewechselt, weshalb eine Zustellung derNachricht an das gesamte Publikum der Brand gewährleistet ist. Mitder wachsenden Marktdurchdringung von RCS werden mehr Abonnenten inden Genuss der aufgewerteten Inhalte kommen, die in derSelbstbedienungs-Plattform von Waterfall erstellt werden.Robert Gerstmann, Geschäftsführer von CLX Communications, sagte:"RCS Business Messaging bietet viele der Funktionsmerkmale undVorteile, die für MMS versprochen wurden, aber aufgrund dertechnischen Komplexität, Kosten und Marktfragmentierung niemalsgeliefert wurden.""Durch unsere Teilnahme am Google Early Access Program kann CLXseinen Partnern, deren Kunden, Unternehmen und Brands die Tools andie Hand geben, mit denen sie ihre Kommunikation reicher, sinnvollerund immersiver gestalten können.""Wir sind begeistert über unsere Zusammenarbeit mit Google undunseren Partnern bei CLX Communications, um als erster ASP echtesdynamisches RCS Business Messaging für die weltweit größtenKonsumgütermarken anzubieten", sagte Matt Silk, Strategiechef beiWaterfall. "RCS vereinfacht notwendige Alltagsaufgaben fürVerbraucher wie beispielsweise einen Termin vereinbaren, ein Rezeptbestellen oder eine Wegbeschreibung finden, sofort und ohne Verlassender Messagingumgebung. Es ist ein echter Paradigmenwechsel, derBrands in die Lage versetzt, die Kundenbindung zu stärken undKonvertierungsraten zu optimieren."Interessiert an einer Demo auf dem Mobile World Congress? MeldenSie sich bei sales@clxcommunications.com oder sales@waterfall.com, umeinen Termin zu vereinbaren.Informationen zu CLX CommunicationsCLX Communications (http://www.clxcommunications.com/) vernetztUnternehmen mit Menschen und Dingen. Wir kombinieren programmierbareAPIs und Cloud Computing mit unserem einzigartigen Tier 1 SuperNetwork, damit Unternehmen unkompliziert Kommunikationsmittel wieSprache, SMS und Konnektivität in ihre Apps, Unternehmensabläufe undIoT-Geräte integrieren können.Unser führendes CPaaS-Angebot (CPaaS=CommunicationsPlatform-as-a-Service) bietet eines der besten Servicelevel in derBranche und wickelt mehr als 1 Milliarde API-Aufrufe pro Monat aufsechs Kontinenten ab. Wir stellen Dienste für 4 der 5 führendenCPaaS-Unternehmen und 3 der globalen Top-5-Internetmarken mitTier-1-Konnektivität bereit, auf der zahlreiche ihrerDienstleistungen beruhen.Die Aktien von CLX Communications werden an der NASDAQ Stockholmunter XSTO: CLX gehandelt.Weitere Informationen finden Sie unterhttp://www.clxcommunications.com.Informationen zu WaterfallWaterfall (http://www.waterfall.com/) ist ein führender Anbietervon SaaS und Lösungen für mobiles Marketing, mit denen Marken ihrebestehende Kundendatenbank aufbauen und durch zielgerichtete,relevante mobile Inhalte ihren Umsatz steigern können. Waterfallbesteht seit 2005 und hat seinen Firmensitz in San Francisco sowieNiederlassungen in Austin und Boston. Im Zusammenspiel mit RCS, SMS,MMS, Wallet, Rich Media, Push oder Beacon Messaginglösungenermöglicht die Technologie von Waterfall ein nahtlosesCross-Channel-Marketing und bietet zudem Integration mit Software undDatenbanken von Drittanbietern. Unternehmen wie 7-Eleven, Cabela's,Jack in the Box, Papa Murphy's, Pier 1 Imports, Tailored Brands undTGI Friday verlassen sich auf die Technologielösungen und diestrategische Expertise von Waterfall, um ihre Marketingaktivitätenauf die mobile Vertriebsschiene auszuweiten.Weitere Informationen finden Sie unter http://www.waterfall.com.Pressekontakt:Katie LawrenceMarketing Director. CLX+44-7703-884742katie.lawrence@clxcommunications.comOriginal-Content von: CLX Communications, übermittelt durch news aktuell