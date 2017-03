Stockholm (ots/PRNewswire) -CLX Communications (https://www.clxcommunications.com/)(XSTO:CLX), ein Weltmarktführer bei cloudbasiertenKommunikationsdiensten, hat heute bekanntgegeben, dass man bei denSwedish Mobile Awards die prestigeträchtige Auszeichnung "Company ofthe Year" gewonnen hat.(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20170221/470400LOGO )Der Preis wurde von Henrik Sandell (Mitgründer) und Pedro Carmo(VP Operator Relations) bei der Feier zu den Swedish Mobile Awardsgestern Abend im schwedischen Malmö entgegengenommen. Mit derAuszeichnung "Company of the Year" werden die besten Unternehmen imMobilsektor geehrt. Bewertungskriterien sind unter anderem Wachstum,Marktanteil und Innovation auf globaler Ebene.Zu den vergangenen Siegern bei den Swedish Mobile Awards zählenunter anderem iZettle, King, Minecraft, Skype, Spotify undTruecaller.Henrik Sandell, Mitgründer von CLX, sagte: "Wir sind stolz auf dieAuszeichnung als 'Company of the Year' bei den diesjährigen SwedishMobile Awards. In den vergangenen zwölf Monaten hat das Unternehmenseine ehrgeizige Roadmap für Wachstum und Innovation erfolgreichumgesetzt. Die Anerkennung dieser zukunftsorientierten Anstrengungenist eine fantastische Errungenschaft."Die Juroren begründeten die Preisvergabe an CLX Communications wiefolgt: "CLX hat sich innerhalb kürzester Zeit zu einem derWeltmarktführer bei der Cloud-Kommunikation entwickelt. RapidesWachstum, globale Expansion und eine gut durchdachte M&A-Strategiehaben in Kombination mit innovativen Lösungen zu einerMarktkapitalisierung von nahezu 6 Milliarden SEK geführt."Seit seiner Gründung in 2008 ist aus CLX ein Weltmarktführer beicloudbasierten Kommunikationsdiensten und -lösungen für Unternehmenund Mobilnetzbetreiber geworden. Mit einem Umsatz von 2,3 MilliardenSEK (ca. 260 Millionen US-Dollar) im Geschäftsjahr mit Abschluss zum31. Dezember 2016 wickelt CLX über sein globales Netzwerk aus mehrals 200 Tier-1-Verbindungen mit Mobilnetzbetreibern jedes Jahr über15 Milliarden API-Aufrufe ab.Das Unternehmen hat in den vergangenen 12 Monaten zudem wichtigeAkquisitionen abgeschlossen, darunter der Messaging-Gigant Mblox, derCloud-Kommunikationsanbieter Sinch und zuletzt die deutsche XuraSecure Communications.Informationen zu CLX CommunicationsCLX Communications (CLX) ist ein Weltmarktführer beicloudbasierten Kommunikationsdiensten und -lösungen für Unternehmenund Mobilnetzbetreiber. Mit den mobilen Kommunikationsdiensten vonCLX können Unternehmen mit Kunden und vernetzten Geräten im Internetder Dinge (IoT) global kommunizieren -- und das schnell, sicher undkosteneffizient.Die Lösungen von CLX ermöglichen eine weltumspannendegeschäftskritische Kommunikation über mobile Nachrichtendienste(SMS), Sprachdienste und mobile Konnektivitätsdienste für das IoT.CLX verzeichnet seit der Firmengründung 2008 ein profitablesWachstum. Der Konzern hat seinen Sitz in Stockholm (Schweden) und istin weiteren 20 Ländern vertreten.Die Aktien von CLX Communications werden an der NASDAQ Stockholmunter XSTO:CLX gehandelt.Weitere Informationen finden Sie unter:https://www.clxcommunications.com/Pressekontakt:erhaltenSie von:Thomas AhlerupChief Investor Relations OfficerCLX Communications AB (publ.)Handy: +46-768-966300E-Mail: thomas.ahlerup@clxcommunications.comOriginal-Content von: CLX Communications, übermittelt durch news aktuell