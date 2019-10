CLS: Jetzt wird’s richtig interessant

Der CLS-Kurs wird am 11.10.2019, 01:46 Uhr an der Heimatbörse London mit 240.67 GBP festgestellt.

Unser Analystenteam hat CLS auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Analysteneinschätzung: CLS erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 3 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 3 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für CLS aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (2 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (275 GBP für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 13,4 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 242,5 GBP), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. CLS erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

2. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über CLS in Social Media zu beobachten. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Hold"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über CLS wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Hold"-Rating.

3. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei CLS beträgt das aktuelle KGV 13,31. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "" haben im Durchschnitt ein KGV von 17,66. CLS ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.