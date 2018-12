CLP: Da kann man nur noch staunen

Weitere Suchergebnisse zu "CLP Holdings":

CLP, ein Unternehmen aus dem Markt "Elektrische Dienstprogramme", notiert aktuell (Stand 18:23 Uhr) mit 9,83 HKD sehr stark im Minus (-88.87 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Hong Kong.

CLP haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der CLP führt bei einem Niveau von 45,68 zur Einstufung "Hold". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 50,05 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Hold".

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von CLP investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 3,37 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Utilities einen geringeren Ertrag in Höhe von 0,15 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht niedriger aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von CLP liegt bei einem Wert von 14,12. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Utilities" (KGV von 24,23) unter dem Durschschnitt (ca. 42 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist CLP damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.