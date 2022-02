CLIQ Digital Aktie springt an – plus 15,91 %. Exorbitant gutes 2021 plus hohe Erwartungen für 2022 sind der Grund.

CLIQ digital Aktie steht für einen kräftig wachsenden, hochprofitablen Streaming-Anbieter. Und der CLIQ Digital AG (ISIN: DE000A0HHJR3) gelingt es heute die schon sowieso hohen Erwartungen noch zu toppen. Zahlen 2021 markieren neue Rekorde. 2022 soll noch viel besser werden.Zusätzliche Live-Sport-Inhalte, hohe Marketingaufwendungen, die sich beinahe sofort in höheren Umsätzen widerspiegeln, Streamingangebote „zu erschwinglichen Preisen“, Mitgliedern unbegrenzten Zugang zu Musik, Hörbüchern, Sport, Filmen und Spielen zu bieten – so könnte man das Konzept der CLIQ Digital veruschen zu umschreiben. Auf jeden Fall scheint man damit erfolgreich:

Denn die Bruttoumsatzerlöse von CLIQ Digital im Jahr 2021 stiegen um 40 % auf 150 Mio EUR (Vorjahr:107 Mio) und das EBITDA erhöhte sich sogar um 71 % auf 27 Mio EUR (Vorjahr 16Mio). Erfolgstreiber waren die offensichtlich effektiv eingesetzten Marketingausgaben, die um 59 % höher als im Vorjahr einen Wert von 54 mio EUR erreichten.

CLIQ Digital erwartet weiteres Wachstum in 2022

In der Prognsoe für 2022 hört sich das folgendermassen an: „Für das Gesamtjahr 2022 erwartet CLIQ Digital Bruttoumsatzerlöse von mehr als 210 Millionen Euro, angetrieben durch starkes Marketing und Investitionen in zusätzlichen attraktiven Content. Das EBITDA wird voraussichtlich mehr als 33 Millionen Euro betragen und damit die Erfolgsgeschichte der hohen Rentabilität fortsetzen.“

Und die Aktie reagiert auf diese Zahlen natürlich: Sie springt hoch bis auf 24,75 EUR und kommt dann leicht zurück um jetzt bei rund 24,00 EUR weit über dem Vortagesschluss von 21,05 EUR zu handeln. Die Zahlen stimmen und trotz eines wettbewerbsintensiven Marktes scheint CLIQ Digital „seine Nische“ gefunden zu haben, um das Wachstum weiterhin auf hohem Niveau aufrechtzuerhalten. Und das profitabel und zum 31.12.2021 nach eigenen Worten schuldenfrei. Und am 01.03.2022 will man bei Vorlage der endgültigen Zahlen auch über einen Dividendenvorschlag sprechen. Also scheint der Kurs sich nicht ganz zu Unrecht den alten Corona-Hochs zu nähern.

CLIQ Digital Aktie war Corona-Gewinner. Aber operativ gehts auch ohne Lockdown voran, sogar schneller

Dass CLIQ Digital nicht nur ein Corona-Gewinner ist, sondern auch in nicht-Lockdownphasen sein Wachstumstempo aufrechterhalten konnte, zeigt das Q4-Ergebnis. Im Weihnachtsquartal wuchs der Umsatz um 55% auf 47 Mio EUR mit dem Wachstumsschwerpunkt Europa mit plus 67 %. Im vierten Quartal 2021 beliefen sich die Marketingausgaben auf fast 20 Mio EUR und das EBITDA überstieg 8 Mio EUR (VJ: 5 Mio), was einem Zuwachs von +62 % entspricht.

