CLARIUS.LEGAL: EUGH-Urteil zu 0180-Rufnummern erfordert Reaktion der Unternehmen

Hamburg (ots) - Die CLARIUS.LEGAL Rechtsanwaltsgesellschaft mbHmit Sitz in Hamburg kommentiert das neue Urteil des europäischenGerichtshofes zu den 0180er Rufnummern. Der EuGH hat am 02. März 2017entschieden, dass die Kosten für einen Anruf beim Kundendienst vonUnternehmen nicht höher sein dürfen als es bei Telefonaten vonüblichen Festnetz- oder Mobilfunknummern der Fall ist. Diesogenannten 0180-Nummern können den Verbraucher in Deutschland bis zu14 Cent pro Minute oder 20 Cent pro Anruf aus dem Festnetz kosten.Die Nummern werden beispielsweise von Unternehmen für Kundenanfragenbei ihren Hotlines genutzt.Verbraucher müssen nach dem Urteil die höheren Entgelte für0180-Verbindungen aber nicht mehr zahlen, also zum Beispiel inFällen, in denen sie telefonisch Gewährleistungsrechte geltendmachen. Clarius.Legal weist darauf hin, dass es unter anderem für denKundendienst in der Praxis auch zu Schwierigkeiten führen könnte,Verbraucherentgelte bei der Abrechnung von 0180-Nummern zu erhalten.Fazit: die Firmen laufen Gefahr auf ihren Kosten sitzen zu bleiben.Dr. Ernst Georg Berger, Geschäftsführer von CLARIUS.LEGAL, fasstzusammen: "Das Urteil hat neben verschiedenen Branchen unter anderemFolgen für Telekommunikations-Anbieter und deren Unternehmenskunden.Letztere müssen ihre Kundenservicerufnummern überprüfen undgegebenenfalls ihre Verträge mit den TK-Anbietern anpassen. Auch fürTK-Anbieter ist es ratsam, die Verträge mit Unternehmen, für die sieKundenservicerufnummern anbieten, anzupassen."Betroffenen Unternehmen rät er: "Die Unternehmen müssen sichGedanken machen, wie sie ihren Kunden Servicerufnummern zumgewöhnlichen Tarif zur Verfügung stellen. Das ist vor allem dannrelevant, wenn Kunden sich an den Customer Service wenden, um zumBeispiel Gewährleistungsrechte geltend zu machen."Zeitgleich empfiehlt Clarius.Legal den Firmen nicht lange zuwarten, bis Abmahnungen kommen, sondern zielgerichtet zu agieren.Für die Ausrichtung des Kundendienstes bedeutet es, dass absofort die Kunden über Alternativen beim Customer Service aufgeklärtwerden sollten. Empfehlenswert sind zeitnahe Informationsschreiben,die sofort ausgesendet werden oder beim Rechnungslauf über dieKontaktmöglichkeiten zum Kundenservice zu informieren.Zeitgleich geht es darum zu handeln und dieKundeninformationssysteme auf Rechtsunsicherheiten zu prüfenbeziehungsweise die kostenpflichtige Hotline auf den Prüfstand zustellen.Über CLARIUS.LEGALDie Anwaltskanzlei CLARIUS.LEGAL mit Sitz in Hamburg steht füreine neue Generation der Rechtsberatung. CLARIUS.LEGAL wurde 2015 vonRechtsanwalt Dr. Ernst Georg Berger gegründet. Mit dem Konzept desLegal Outsourcing hat die Kanzlei den Markt für Rechtsberatung inDeutschland erneuert. Zum Portfolio des Anwalt Start-ups gehörennationales und internationales Legal-Outsourcing sowie Legal ManagedServices. CLARIUS.LEGAL verbindet die Rechtsanwaltsdienstleistung mitflexiblem Inhouse-Support. So kann von der klassischen anwaltlichenEinzelfallberatung oder Prozessvertretung bis zum dauerhaftenOutsourcing der Rechtsabteilung eine umfassende Spannweitejuristischer Dienstleistungen realisiert werden. Die thematischenKernbereiche liegen in den Sektoren Telekommunikation, IT, Medien undEnergie, einschließlich der Regulierung, sowie im Wettbewerbs- undDatenschutzrecht.Infos: http://clarius.legalLINK zur Meldung http://ots.de/89t7UP