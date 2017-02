CLARA bei der Buchmesse 2017 wieder mit von der Partie (FOTO)

Leipzig (ots) -Für den guten Ton auf der Leipziger Buchmesse (23. bis 26. März)sorgt auch in diesem Jahr CLARA, das Jugend-Musik-Netzwerk des MDR.Unter dem Motto "In dir steckt Musik. Wir zeigen es dir!" wirdtäglich von 10 bis 18 Uhr ein musikpädagogisches Programm für Kinderund Erwachsene geboten.Besonders musikalisch wird es am Freitag, 24. März: Nach dererfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr findet der zweiteMusiklehrertag auf der Leipziger Buchmesse statt. Diesmal steht erunter dem Motto "Da ist Musik drin!" und wird von CLARA und Sängerndes MDR RUNDFUNKCHORES eröffnet. Bei Vorträgen und Workshops zumThema Musikpädagogik erhalten Lehrer und Erzieher Tipps für denUnterricht.Am CLARA-Stand (Halle 4, A303) ist Mitmachen Programm: Auskuriosen Alltagsgegenständen können Musikinstrumente gebasteltwerden. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Horn aus einemGartenschlauch? Einer Oboe aus einem Strohhalm? Oder mit einerPanflöte aus Bambusstäben? Die fertigen Instrumente werdenanschließend nach Herzenslust bunt verziert. Junge Dirigenten dürfensich in der CLARA-Klangbox ausprobieren. Dort entstehen auchAufnahmen auf Grundlage von Karaoke-Einspielungen, die dann auf demMDR-KLASSIK-USB-Stick mit nach Hause genommen werden können. Kleineund große Rätselfreunde sind eingeladen, sich durch dasCLARA-Musikquiz zu raten.Ein eigenes Musikstück komponieren? Auch das geht: Auf demCLARA-Tablet kann sich jeder einen Song ausdenken und ihn per Maildirekt ans eigene Postfach schicken. Und noch etwas kann dasCLARA-Tablet: Dank des finnischen Dirigenten Esa-Pekka Salonen, derResidenzkomponist bei MDR KLASSIK war, können die Messebesucher aufdem Tablet auf Entdeckungsreise in die Welt des Sinfonieorchestersgehen. Was machen die einzelnen Stimmgruppen? Wie klingen dieInstrumente? Und wie hängt das alles mit der Partitur zusammen?"Karneval tonale": CLARA macht MusikIm Musikcafé der Leipziger Buchmesse (Halle 4, Stand A401) führenMDR-Musikvermittler Ekkehard Vogler und Musiker aus dem MDRSINFONIEORCHESTER ein Mitmachprogramm für Kinder ab sechs Jahren auf.Hinter dem Titel "Karneval tonale" verbirgt sich eine kleineInstrumentenkunde, verpackt in eine lustige Geschichte um einenWettstreit zwischen den hohen und tiefen Instrumenten. Den "Karnevaltonale" gibt es am 23. und 24. März jeweils von 12 bis 13 Uhr und am25. und 26. März von 13 bis 14 Uhr.Instrumente zum Anfassen und AusprobierenIn der Halle 4 (Stand A511) zeigen Instrumentenbauer, wo die Töneherkommen. Beim Instrumentenkarussell im Musikzimmer (Halle 4, StandA500) können die einzelnen Orchesterinstrumente unter fachkundigerAnleitung von Profis aus dem MDR SINFONIEORCHESTER genauer unter dieLupe genommen werden. Hier gibt es Streich-, Holz- undBlechblasinstrumente zum Anfassen und Ausprobieren. Wie hält man eineVioline? Wie spielt man Trompete? Die Workshops finden am 23. Märzvon 11 bis 12 Uhr und von 14 bis 15 Uhr statt, am 25. und 26. Märzvon 12 bis 13 Uhr und 14 bis 15.30 Uhr.Leipzig singt: Der Buchmessechor 2017Auch 2017 laden die Leipziger Buchmesse und CLARA wiederSängerinnen und Sänger ein, im Buchmessechor mit den HallenserMadrigalisten aufzutreten. Das Besondere an dem Chor: Die Sängerinnenund Sänger lernen sich erst kurz vor dem Auftritt kennen. Das Konzertbeginnt am 26. März um 12 Uhr in der Glashalle der Messe. Passend zumGastland Litauen steht dann Musik aus dem Baltikum auf dem Programm.Wer Interesse hat, kann sich bis zum 3. März unterwww.leipziger-buchmesse.de/Themen/Musik/ anmelden.Pressekontakt:MDR, Hauptabteilung Kommunikation, Birgit Friedrich,Tel.: (0341) 3 00 65 45, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell