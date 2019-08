CK Life Sciences Int’lWar das alles, ?

CK Life Sciences Int'l weist am 10.08.2019, 02:00 Uhr einen Kurs von 0.38 HKD an der Börse Hong Kong auf. Das Unternehmen wird unter "Biotechnologie" geführt.

Wie CK Life Sciences Int'l derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen CK Life Sciences Int'l. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 2,67 Prozent und liegt damit 1,15 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Biotechnologie, 1,51). Die CK Life Sciences Int'l-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Buy"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

3. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für CK Life Sciences Int'l in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für CK Life Sciences Int'l haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. CK Life Sciences Int'l bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.