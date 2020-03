CK Hutchison: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Am 25.03.2020, 23:27 Uhr notiert die Aktie CK Hutchison an ihrem Heimatmarkt Hong Kong mit dem Kurs von 49.8 HKD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Industriekonglomerate".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir CK Hutchison einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob CK Hutchison jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von CK Hutchison investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 6,91 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Industriekonglomerate einen Mehrertrag in Höhe von 4,76 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung "Buy" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über CK Hutchison in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den roten Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Sell"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über CK Hutchison wurde deutlich mehr diskutiert als normal, außerdem ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Buy"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Sell"-Rating.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt CK Hutchison mit einer Rendite von -42,77 Prozent mehr als 39 Prozent darunter. Die "Industriekonglomerate"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -0,51 Prozent. Auch hier liegt CK Hutchison mit 42,25 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.