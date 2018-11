Wien (ots/PRNewswire) - CJ 4DPLEX und Hollywood Megaplex gabenheute bekannt, dass am 14. November im Hollywood Megaplex PlusCityein neues 4DX-Kino eröffnet wurde - das zweite 4DX-Kino inÖsterreich. Österreichs erster 4DX-Screen wurde im August 2017 im"Hollywood Megaplex Gasometer" in Wien eröffnet.Der neueste 4DX-Standort wurde im Hollywood Megaplex PlusCity inPasching eröffnet, mit 140 Sitzplätzen. Zum Eröffnungswochenendeherrschte große Nachfrage; die Auslastung lag bei über 90 Prozent.Gezeigt wurde der Film "Fantastische Tierwesen 2 - GrindelwaldsVerbrechen".Hollywood Megaplex ist das einzige österreichische Mitglied derGiant Screen Cinema Association. 2017 hatte Hollywood Megaplex inÖsterreich einen Marktanteil von über 12 Prozent. Seit 1995 konntedas Unternehmen in Österreich schon über 40 Millionen Kinobesucherverzeichnen.Mit der Einrichtung des zweiten 4DX-Kinos in Österreich bautHollywood Megaplex seine Position als innovativer Pionier derösterreichischen Kinobranche aus und ergänzt den Standort"Pasching-PlusCity", der international schon mehrmals ausgezeichnetwurde, um einen weiteren Höhepunkt. Das neue 4DX-Kino ist einweiterer Impuls für den Ausbau der Marktführerschaft des Unternehmensin Oberösterreich."Wir sind sehr stolz darauf, dass wir unsere verlässlicheKooperation mit 4DX nach der sehr erfolgreichen Einrichtung in Wienweiter vertiefen können und zusammen mit dem weltweit führendenAnbieter im Bereich der 4D-Technologie an unserem wichtigstenStandort, Pasching-PlusCity, einen weiteren Meilenstein setzenkönnen", so Mario Hueber, CEO von Hollywood Megaplex. "Wir sindüberzeugt, dass wir unsere Erfolgsgeschichte mit 4DX fortsetzenwerden.""Wir freuen uns sehr, diese große Eröffnung des zweiten4DX-Standorts in Österreich bekanntgeben zu können", so JongRyul Kim,CEO von CJ 4DPLEX. "Die Rückmeldungen aus dem Publikum vielereuropäischer Länder sind überwältigend positiv gewesen. Und wir sinduns sicher, dass der neueste 4DX-Standort noch mehr österreichischeFilmfans ins Hollywood Megaplex PlusCity ziehen wird."Foto - https://mma.prnewswire.com/media/787410/Megaplex.jpgPressekontakt:The Lippin Group für ScreenX und 4DXMatt Biscuitimatt@lippingroup.com+1-(212) -986-7080 / Kevin Broderickkevin@lippingroup.com+1-(323)-965-1990Original-Content von: CJ 4DPLEX Co. Ltd., übermittelt durch news aktuell