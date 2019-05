Mainz (ots) -Die ZDF-Koproduktion "Als Paul über das Meer kam" von FilmemacherJakob Preuss wurde am Donnerstag, 23. Mai 2019, im AuswärtigenAmt in Berlin mit dem CIVIS Medienpreis für Integration undkulturelle Vielfalt in Europa ausgezeichnet. Auch das investigativefunk-Format "Jäger & Sammler", das vom UFA X im Auftrag des ZDF fürfunk produziert wird, wurde mit dem CIVIS Medienpreis geehrt.Unterstützt wird das Team vom ZDF-Magazin "Frontal21".Der Dokumentarfilm "Als Paul über das Meer kam", eine Koproduktionder ZDF-Redaktion Das kleine Fernsehspiel, erhielt die Auszeichnungin der Kategorie "CIVIS TV.Video Information". Paul, ein Migrant ausKamerun, hat sich durch die Sahara bis an die Küste Marokkosdurchgeschlagen, wo er auf eine Chance wartet über das Meer nachEuropa zu gelangen. In den Wäldern bei Nador lernt Paul denFilmemacher Jakob Preuss kennen, der entlang Europas Außengrenzen aufRecherchereise ist. Paul schafft es, in einem Schlauchboot nachSpanien überzusetzen. Dort trifft er Jakob wieder. Der Filmemachersteht vor der Entscheidung: Wird er Paul aktiv bei seinem Strebennach einem besseren Leben helfen oder bleibt er der beobachtendeFilmemacher?"Als Paul über das Meer kam" ist eine Produktion der WEYDEMANNBROS. GmbH (Produzenten: Jakob Weydemann und Jonas Weydemann) inKoproduktion mit ZDF/Das kleine Fernsehspiel, gefördert von der Film-und Medienstiftung NRW und NORDMEDIA. Die ZDF-Redaktion haben DianaKraus und Milena Seyberth.In der Kategorie "CIVIS Digital Webvideo" setzte sich dasfunk-Format "Jäger & Sammler" mit dem Beitrag "Stadt. Land. Heimat."gegen die Konkurrenz durch. In dem Clip fragen die Macher von "Jäger& Sammler, was Heimat überhaupt bedeutet. Auf der Suche nachAntworten reist Host Tarik Tesfu von Bayern bis Mecklenburg. SeineInterviews zeigen, dass Heimat für jeden Menschen etwas anderesbedeutet."Jäger & Sammler" geht gesellschaftlich relevanten Themen auf denGrund und scheut dabei die Konfrontation nicht. Gemeinsam mit derRedaktion recherchieren die Hosts Hintergründe, treffen sich mitExperten und Betroffenen und bilden sich so eine fundierte Haltungzur jeweiligen Fragestellung. Vor der Kamera sind unter anderen dieRadiomoderatorin Salwa Houmsi, die Journalistin und Medizinerin NemiEl-Hassan und der Gender-Blogger Tarik Tesfu im Einsatz.Der "CIVIS Medienpreis" wurde 1987 auf Initiative derAusländerbeauftragten der Bundesregierung, der Freudenberg Stiftungund der ARD gegründet. Die Auszeichnung wird an Programmleistungenaus Film, Fernsehen, Radio und dem Internet verliehen, die sich mitMigration, Integration und kultureller Vielfalt auseinandersetzen.https://facebook.com/JaegerundSammler.dehttps://instagram.com/jaegerundsammler/https://presse.funk.nethttps://twitter.com/ZDFpresseAnsprechpartner im ZDF: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145,und Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154; Presse-Desk, Telefon:06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de Ansprechpartner:funk-Presse-Team, Telefon: 0170 - 9177990, presse@funk.netFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/civisPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell