CIVIS-Medienpreis für WDR 5 Radiofeature und TV-Dokumentation

Köln (ots) -Zwei WDR-Produktionen sind am Donnerstagabend (07.06.18) in Berlinmit dem CIVIS Medienpreis für Integration und kulturelle Vielfaltausgezeichnet worden. Der Europäische CIVIS Radiopreis in derKategorie "Lange Programme" ging an Autor Reinhard Schneider für dasWDR 5 Dok 5/ ARD Feature "Neun Stockwerke neuesDeutschland"(Redaktion WDR: Thomas Nachtigall). Den CIVIS Sonderpreis"Fußball und Integration" erhielt der Autor Jean Boué für dieDokumentation "Heimat Fußball-Refugee 11" (Redaktion WDR: JuttaKrug).Ein Hochhaus, 350 Bewohner, die Hälfte Deutsche, die andere Migrantenaus zehn Nationen: Im WDR 5 Dok 5/ ARD Feature "Neun Stockwerke neuesDeutschland" treffen Lebens-, Flucht- und Überlebensgeschichtenaufeinander. Die Sprache ist ein Problem, ein anderes das sozialeGefüge: Clanstrukturen auf Balkan-Seite, freundliche, aberverunsicherte Syrer und Iraker und die um ihre Selbstbehauptungkämpfenden Alteingesessenen. Die Jury befand: "Das Langzeit-Featureführt die Hörenden in einen Mikrokosmos sozialer Spannungen,persönlicher Erfahrungen und Herausforderungen des Zusammenlebensunterschiedlichster Kulturen. Kurzweilig, sehr lebendig - immer aufAugenhöhe mit seinen Protagonisten. Es macht hörbar, was nichtsichtbar ist. Eine außergewöhnliche Reporterleistung."Die Dokumentation "Heimat Fußball-Refugee 11" porträtiert eineFußball-Mannschaft von Geflüchteten in Erftstadt bei Köln, die in deruntersten deutschen Amateurliga spielen und um Erfolg kämpfen - aufdem Platz und vor allem im Leben. "Die Fußballmannschaft bietet ihnenzunächst Heimat. Aber reicht das, um sich zu integrieren? Einhochinformativer Dokumentarfilm - im besten Sinne aufklärend", heißtes in der Jurybegründung.Im Bereich Online wurde außerdem die Webvideo-Serie "Refugee 11" derBundeszentrale für politische Bildung ausgezeichnet. Die geflüchtetenAmateurfußballer treffen in der Serie auf Fußballprofis, die selbstFluchterfahrungen gemacht haben.Die Preisverleihung fand in diesem Jahr wieder im Auswärtigen Amt inBerlin statt.