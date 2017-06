Hamburg (ots) - Die NDR Redakteure Ben Bolz und Johannes Edelhoffhaben für ihren "Panorama"-Beitrag "Alternative für die Politik:Emotionen statt Fakten" den europäischen CIVIS Fernsehpreis imBereich Magazine bekommen. Die mit 2000 Euro dotierte Auszeichnungfür "kurze Programme bis zehn Minuten" wurde am Donnerstag, 1. Juni,im Auswärtigen Amt in Berlin verliehen.NDR Intendant Lutz Marmor: ""Pointiert, engagiert, investigativ:Die Jury hat einen Beitrag ausgezeichnet, der für die besonderenQualitäten von 'Panorama' steht. Herzlichen Glückwunsch an die beidenAutoren und an die gesamte 'Panorama'-Redaktion!"Die Jury begründet ihre Entscheidung so: "Der hochaktuelleMagazinbeitrag entlarvt die Mechanismen politischer Rede invermeintlich postfaktischen Zeiten. Er zeigt das Politikkonzept derRechtspopulisten und macht ihre Kampagnentechnik nachvollziehbardeutlich. Ein herausragender Filmbeitrag - bildstark, ungewöhnlich,im besten Sinne aufklärend." Der CIVIS Medienpreis zeichnet Programmeaus, "die das friedliche Zusammenleben in der europäischenEinwanderungsgesellschaft fördern". Insgesamt waren 783 Programme aus24 EU-Staaten und der Schweiz im Wettbewerb.Schirmherren des Preises 2017 sind Bundespräsident Frank-WalterSteinmeier, der Präsident des Europäischen Parlaments, AntonioTajani, und Bundesaußenminister Sigmar Gabriel.Der Link zum Beitrag: http://ots.de/d7YhkPressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationIris BentsTel: 040-4156-2304http://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell