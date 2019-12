CIVIS Medienpreis 2020 / TOP AWARD mit 15.000 EUR dotiert

Köln/München (ots) - Der CIVIS Wettbewerb 2020 ist eröffnet. Einsendeschluss istder 21. Januar 2020. Gesucht werden europäische Programmleistungen zu Themen derMigration, Integration und kulturellen Vielfalt. Neu im Wettbewerb 2020 sindThemen der demokratischen Kultur - etwa den Bruchlinien der integrativenGesellschaft, der medialen Repräsentanz von gesellschaftlich abgehängtenGruppen, zunehmender Ungleichheit oder der fehlenden Selbstverständlichkeit derEinwanderungsgesellschaft.Der CIVIS Medienpreis für Integration und kulturelle Vielfalt in Europa zeichnetdie besten Produktionen zu den genannten Themen im Film, Fernsehen, Radio undInternet aus. Die Einzelkategorien sind neben dem TOP AWARD mit jeweils 2.000EUR dotiert.Auch für CIVIS geht es um die Weiterentwicklung unserer demokratischen,integrativen und kulturell vielfältigen Gesellschaften in Europa. CIVISpositioniert sich gegen autoritäre, nationalistische Entwicklungen: für einenoffensiven Humanismus und ein neues gesellschaftliches WIR!Der CIVIS Medienpreis 2020 steht unter der Schirmherrschaft des EuropäischenParlaments.Teilnahmebedingungen unter:https://civismedia.eu/downloads/2020_CIVIS_Teilnahmebedingungen.pdfAnmeldung zum CIVIS Medienpreis 2020: https://einreichung.civismedia.euDer CIVIS Medienpreis wird von der ARD ausgeschrieben - vertreten durch den WDR,gemeinsam mit der Freudenberg Stiftung. Der ORF, die SRG SSR, RTV Slovenia, dieDeutsche Welle, das Deutschlandradio, phoenix, Arte, 3sat, die Allianz DeutscherProduzenten, die VFF - Verwertungsgesellschaft der Film- und Fernsehproduzentenund die EBU sind Medienpartner. Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierungund die WDR mediagroup sind Kooperationspartner.Pressekontakt:CIVIS Medienstiftungfür Integration und kulturelle Vielfalt in EuropaMichael Radix | +49 (0)221 277 5870info@civismedia.eu | www.civismedia.eu |www.instagram.com/civis_medienstiftung/www.twitter.com/CIVISPreis | www.facebook.com/civismediaprizeWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/29876/4466183OTS: ARD PresseOriginal-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuell