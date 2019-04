CIVIS Medienpreis 2019 / 21 Programme nominiert - vier Preise vergeben!

Köln (ots) - CIVIS Medienpreis 2019 - Nominierungen und ersteAuszeichnungenAntisemitismus und Rechtsextremismus sind die großen Themen imCIVIS Wettbewerb 2019 - neben den Programmeinreichungen zur Migrationund Integration sowie zur Flucht und Asylproblematik. Das politischeKlima in Deutschland und Europa verändert sich. Es geht um unseredemokratischen Grundwerte.Europas bedeutendster Medienpreis für Integration und kulturelleVielfalt zeichnet erneut Programmleistungen im Radio, Film, Fernsehenund Internet aus. Am CIVIS Wettbewerb 2019 nehmen insgesamt 767Programme aus 22 EU-Staaten und der Schweiz teil. 21 Programme sindnominiert - vier Preise vergeben. Welche Programme mit demrenommierten CIVIS Medienpreis ausgezeichnet werden, wird erst am 23.Mai 2019 im Auswärtigen Amt in Berlin bekannt gegeben.Übersicht aller nominierten Programme:https://www.civismedia.eu/downloads/2019_civis_nominierungen.pdfDer CIVIS Medienpreis für Integration und kulturelle Vielfalt inEuropa wird in den Kategorien AUDIO, TV.VIDEO, DIGITAL, YOUNG C. undCIVIS SPECIAL vergebenFunk - das Content-Netzwerk von ARD/ZDF und der WestdeutscheRundfunk sind mit drei bzw. vier Programmen nominiert - ebenso dasNederlandse Publieke Omroep 3, der Österreichische Rundfunk, dasRadio Télévision Suisse und ARTE. Weitere Nominierungen gehen an denBayerischen Rundfunk, das Zweite Deutsche Fernsehen, dasDeutschlandradio, den Südwestrundfunk und SPIEGEL ONLINE.Vier Preise sind bereits vergeben: Mit dem EUROPEAN YOUNG C.ausgezeichnet wird die Hamburg Media School, der SPECIAL PRIZE -FUSSBALL + INTEGRATION geht an das Sveriges Television, HAWAR. help,den Deutschlandfunk und Funk - das Content-Netzwerk von ARD/ZDF.Der Europäische CIVIS Medienpreis wird am 23. Mai 2019 in einerfestlichen TV-Gala im Auswärtigen Amt in Berlin verliehen. An derPreisverleihung nehmen rund 400 hochkarätige Gäste aus Medien undPolitik teil. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und derPräsident des Europäischen Parlaments Antonio Tajani sindSchirmherren des CIVIS Medienpreises 2019.Der CIVIS CINEMA 2019 wird als Publikumspreis für europäischeSpielfilme im deutschen Kino verliehen. Das Publikumsvoting imInternet findet vom 24. April bis 03. Mai 2019 statt.Der CIVIS Medienpreis wird von der Arbeitsgemeinschaft deröffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in Deutschland (ARD),vertreten durch den WDR, gemeinsam mit der Freudenberg Stiftungausgeschrieben. Der ORF, die SRG SSR, RTV Slovenia, die DeutscheWelle, das Deutschlandradio, PHOENIX, ARTE, 3sat, die DeutscheProduzenten Allianz, die VFF - Verwertungsgesellschaft der Film- undFernsehproduzenten und die EBU sind Medienpartner. DieIntegrationsbeauftragte der Bundesregierung, die EU-Agentur fürGrundrechte (FRA) und die WDR mediagroup sind Kooperationspartner.Der CIVIS Medienpreis steht unter der Schirmherrschaft desEuropäischen Parlaments.Pressekontakt:CIVIS Medienstiftungfür Integration und kulturelle Vielfalt in EuropaMichael RadixTel.: 0221/277 587-0E-Mail: info@civismedia.euwww.civismedia.euOriginal-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuell