CITGO wählt ganzheitliche Beschaffungssoftware SMART by GEP®

Clark, New Jersey (ots/PRNewswire) - - US-amerikanisches Raffinerieunternehmenfür Brenn- und Kraftstoffe sowie Petrochemikalien entscheidet sich für dieSoftware-Plattform von GEP für ganzheitliche Beschaffung, um umfassendeMöglichkeiten von der Quelle bis zum Vertragsabschluss bereitzustellenDie CITGO Petroleum Corporation ist das neueste führende Unternehmen, das sichfür SMART by GEP® entscheidet, um die gesamte Breite derBeschaffungsmöglichkeiten, des Managements des Vertragslebenszyklus und derVerwaltung von Lieferanteninformationen über alle seine Beschaffungsaktivitätenmit Ausnahme des Erdölgeschäfts bereitzustellen.Als branchenführende Cloud-native Plattform für direkte und indirekteBeschaffungssoftware (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2697443-1&h=3489413508&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2697443-1%26h%3D1882559089%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.smartbygep.com%252Fprocurement-software%252F%26a%3Dprocurement%2Bsoftware&a=Beschaffungssoftware) bietet SMART by GEPeine umfassende Beschaffungsplattform, die alle Funktionen desBeschaffungsmanagements in einem einzigen Produkt konsolidiert und eine nativeIntegration in Cloud-, Touch- und Mobiltechnologien bietet. SMART by GEP nutztdie wirtschaftlichen Vorteile des Cloud-Computing zur Bereitstellung einerLösung, die die herausforderndsten Verarbeitungsanforderungen der Fortune-500-und Global-2000-Kunden von GEP problemlos bewältigt und gleichzeitig belastendeInfrastruktur- und Supportkosten eliminiert.Alle Produkte von GEP sind plattformunabhängig (d. h. sie sind mit SAP, Oracleoder jedem anderen großen ERP- oder F&A-System kompatibel). Und miterstklassigem Support und Service ist GEP auch Branchenführer in SachenKundenzufriedenheit.SMART by GEP bietet umfassende Source-to-Pay-Funktionalität, einschließlichAusgabenanalyse, Beschaffung, Vertragsmanagement (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2697443-1&h=3646329543&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2697443-1%26h%3D1911647606%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.gep.com%252Fprocurement-outsourcing%252Fcategory-management%252Fcontract-management%26a%3Dcontract%2Bmanagement&a=Vertragsmanagement), Lieferantenmanagement (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2697443-1&h=1079656513&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2697443-1%26h%3D4037213591%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.smartbygep.com%252Fprocurement-software%252Fsupplier-management%26a%3Dsupplier%2Bmanagement&a=Lieferantenmanagement), Procure-to-Pay (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2697443-1&h=3098212526&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2697443-1%26h%3D1437248218%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.gep.com%252Fprocurement-outsourcing%252Fprocure-to-pay%26a%3Dprocure-to-pay&a=Procure-to-Pay), Einsparungsprojektmanagement und -verfolgung, Fakturierung und andereverwandte Funktionalitäten, in einer benutzerfreundlichen, Cloud-nativenPlattform. Diese preisgekrönte, Cloud-basierte S2P-Plattform ist für Touch- undMobiltechnologie konzipiert und ermöglicht es Benutzern, überall, jederzeit undauf jedem Gerät zu arbeiten.Informationen zu CITGODie CITGO Petroleum Corporation mit Hauptsitz in Houston im US-Bundesstaat Texasverfügt über eine bekannte Marke und ist für ihre führende Position in derRaffinationsindustrie anerkannt. CITGO betreibt drei Raffinerien in CorpusChristi im US-Bundesstaat Texas, in Lake Charles im US-Bundesstaat Louisiana undin Lemont im US-Bundesstaat Illinois. Das Unternehmen hält außerdem vollständigeund/oder teilweise Anteile an 48 Terminals, neun Pipelines und drei Misch- undVerpackungsanlagen für Schmierstoffe. CITGO beschäftigt ca. 3.500 Mitarbeiterund verfügt über eine Gesamtverarbeitungskapazität von ca. 769.000 Barrel Rohölpro Tag (bpd), wodurch das Unternehmen den Rang als fünftgrößtes und eines dervielschichtigsten Raffinerieunternehmen in den USA einnimmt. CITGO transportiertund vermarktet Brenn- und Kraftstoffe für den Verkehr, Schmierstoffe,Petrochemikalien und andere industrielle Produkte. Zu den Kunden von CITGOgehört ein Netzwerk von ca. 4.700 Einzelhändlern, die die Produkte unter derMarke des Unternehmens als lokale Eigentümer und Betreiber in 30US-Bundesstaaten und dem District of Columbia vertreiben. Die CITGO PetroleumCorporation befindet sich im Besitz der CITGO Holding, Inc. WeitereInformationen finden Sie unter www.citgorefining.com.Informationen zu GEPGEP unterstützt globale Unternehmen dabei, effizienter und effektiver zuarbeiten, Wettbewerbsvorteile zu erlangen, die Rentabilität zu steigern sowieden Unternehmens- und Shareholder-Wert zu maximieren.Neuartige Denkweisen, innovative Produkte, unübertroffene Sach- undFachkenntnisse sowie intelligente, leidenschaftliche Menschen - so schafft undliefert GEP konsolidierte Business-Lösungen in einer beispiellosen Größenordnungund mit einzigartiger Leistungsfähigkeit und Effektivität.GEP wurde als Marktführer im Gartner Magic Quadrant, als Gewinner für die besteBeschaffungssoftware und als bester P2P-Anbieter bei den World ProcurementAwards, als beste Beschaffungsberatung bei den CIPS Supply Management Awards undals bester Anbieter bei den EPIC Procurement Excellence Awards ausgezeichnet.Das Unternehmen wird von Gartner, Forrester, IDC, Procurement Leaders, SpendMatters und CPO Rising häufig als Innovator und Marktführer im Bereich derdirekten und indirekten Source-to-Pay-Beschaffungssoftware geehrt.GEP wird auch von der Everest Group, NelsonHall, IDC, ISG, HfS und IAOP alsführend bei Managed Services im Bereich Beschaffung (Beschaffungs-Outsourcing)eingestuft. Darüber hinaus zählt das führende Forschungsunternehmen im BereichUnternehmensberatung, ALM Intelligence, GEP als Marktführer in den BereichenBeschaffungsstrategie und Supply-Chain-Beratung.GEP hat seinen Hauptsitz in Clark im US-Bundesstaat New Jersey und verfügt über21 Niederlassungen und Betriebszentren in Europa, Asien und auf demamerikanischen Kontinent, die Unternehmen auf der ganzen Welt bei der Umsetzungihrer strategischen, operativen und finanziellen Ziele unterstützen. WeitereInformationen zu unserem umfassenden Angebot an strategischen Leistungen undManaged Services finden Sie unter www.gep.com. 