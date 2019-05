CIRCUS RONCALLI - GALA PREMIERE / Freitag, den 7. Juni auf der Moorweide in Hamburg (FOTO)

Hamburg (ots) -CIRCUS RONCALLI - GALA PREMIEREBereits 600.000 begeisterte Zuschauer erlebten Bernhard Paul'sneuestes Meisterwerk "Storyteller - Gestern,Heute, Morgen". Jetztkommt das umjubelte Spektakel nach Hamburg. Das Gastspiel findet vomFreitag,den 07. Juni bis zum Sonntag, den 14. Juli statt und ist dievierte Gastspielstadt der Tournee 2019, die Roncalli durch ganzDeutschland führen wird. Bernhard Paul's Circus-Theater Roncalli istein poetisches Schauspiel für Jung und Alt. Bereits zu denAnfangszeiten Roncallis gelang es dem Direktor und Gründer nicht nurpreisgekrönte Artisten, sondern auch Künstler aus denunterschiedlichsten kulturellen Bereichen in seinen Circus zu holenund so sein Publikum immer wieder mit außergewöhnlichen Geschichtenzum Staunen zu bringen.Das neue Programm "Storyteller: Gestern - Heute - Morgen" setztwieder neue Maßstäbe und verbindet die romantische Welt des Circusmit den Anforderungen der heutigen Zeit. Roncalli-Gründer BernhardPaul verspricht: "Das Programm ist voller Überraschungen undemotionaler Höhepunkte. Es ist meine Circus-Vision für die kommendeTournee". Circus-Theater Roncalli verzichtet bewusst auf Tiere in derShow und setzt auf eine Inszenierung, die die Vitalität des Circusund die Spielfreude des modernen Theaters ebenso nutzt, wieinnovative Bühnen-, Licht- und Holographietechnik. Spielzeit und Ort:07. Juni bis 14. Juli 2019, Moorweide - Hamburg.Pressekontakt:Roncalli Medienbüro Markus StroblMobil +49 172 82 930 80 / media@roncalli.de / www.roncalli.deHonoarfreie Fotos sowie Pressetexte und alles über Roncalli:www.roncalli.de/presseinformationenwww.flickr.com/photos/circusroncalli/albumsOriginal-Content von: Circus Roncalli, übermittelt durch news aktuell