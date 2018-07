CIOReview bezeichnet NET(net) als einen der vielversprechendsten Banktechnologie-Dienstleister des Jahres 2018

Holland, Michigan (ots/PRNewswire) - Wir sind stolz bekannt zugeben, dass NET(net) in der CIOReview Banking Technology SpecialEdition (https://banking-insurance.cioreview.com/) offiziell fürseine Programme zur IT-Ausgabenoptimierung anerkannt wurde. Dieseermöglichen es Banken und Finanzdienstleistern, ihre strategischenIT-Ausgaben um durchschnittlich 33 Prozent zu optimieren und zureduzieren, wodurch sie ihre Ziele in Bezug auf die digitaleTransformation besser finanzieren können.Steven C. Zolman, Gründer und Vorstandsvorsitzender von NET(net)kommentierte: "Wir fühlen uns geehrt, dass wir in der Lage waren, inZusammenarbeit mit einigen der weltweit bekanntesten Banken undFinanzdienstleistungsunternehmen aussagekräftige Ergebnisse zuliefern, die ihnen helfen, Kosten und Risiken drastisch zu reduzierenund die Anerkennung von Wert und Nutzen in ihren jeweiligenTechnologie-Lieferketten zu verbessern. Indem wir unseren Kundenhelfen, diese strategischen Investitionen, Verträge und Beziehungenzu optimieren, befähigen wir sie, die allgegenwärtigen Probleme zuüberwinden, unter denen Bank- und Finanzdienstleistungsunternehmenheutzutage leiden. Diese betreffen ihre Rolle alsTechnologie-Nachzügler, weil sie im Vergleich zu Unternehmenähnlicher Größe in anderen Branchen signifikante Beträge fürveraltete Produkte und Dienstleistungen ausgeben, die Innovationenungerechtfertigt unterdrücken und das Ergebnis schädigen. Sobald wirunseren Kunden helfen, sich von dieser Ungerechtigkeit zu befreien,sind sie oft in der Lage, erheblich mehr Investitionen in digitaleTransformationsinitiativen und andere hochwertige Programme in einemschnelleren Tempo vorzunehmen Dadurch wird die Amortisierungszeitverkürzt und das Innovationstempo erhöht."Frau Kellsey D. Le, CEO von NET(net) fügte hinzu: "Wir freuen uns,von CIOReview als einer der vielversprechendsten Bank- undTechnologiedienstleister des Jahres 2018 (https://banking-insurance.cioreview.com/vendors/most-promising-banking-technology-solution-providers---2018.html) anerkannt zu werden. Auf Grundlage unserer16-jährigen Marktkenntnis, Tausenden von Einsätzen vor Ort undHunderten von Milliarden Dollar an Wert, stellen wir fest, dass fastjeder neue Bank- und Finanzdienstleistungskunde, mit dem wirarbeiten, für die Technologie, die er zur Führung seiner Geschäfteeinsetzt, deutlich zu viel bezahlt. Wir haben ein spezielles Programmnamens VMO (Vested Management Option) (http://www.netnetweb.com/vmo)entwickelt, das nicht nur mit unserer eigenen Software-Suite zurOptimierung von IT-Lifecycle-Investitionen voll technologietauglichist, sondern auch auf leistungsorientierte Weise eine positiveInvestmentrendite (ROI) garantiert, was in der Regel zu einerKunden-ROI von 500 Prozent und mehr führt. Diese Anerkennung vonCIOReview ist ein Beweis, dass unser risikoarmes und hochwertigesVMO-Modell unseren Kunden eine Komplettlösung bietet, die Kosten undRisiken minimiert und Wert und Nutzen maximiert."Informationen zu NET(net) - www.netnetweb.com NET(net) ist seitüber 15 Jahren das weltweit führende Unternehmen fürIT-Investitionsoptimierung, das seinen Kunden beim Auffinden,Verschaffen und Beibehalten von mehr wirtschaftlichem undstrategischem Wert hilft. Wir haben mehr als 250 Milliarden Dollar anKundenwert für Tausende von Kunden (http://www.netnetweb.com/clients)weltweit in fast allen Branchen und Regionen geliefert.Informationen zu CIOReview - www.cioreview.comCIOReview ist ein Technologiemagazin, das eine führende Positionbeim Begleiten von Unternehmen durch die sich ständig wechselndeLandschaft innehält. Es bietet Unternehmenslösungen an, mit denen dieUnternehmensziele von morgen neu definiert werden können.Pressekontakt:Dexter Siglin dsiglin@netnetweb.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/612919/NET_net_Logo.jpgOriginal-Content von: NET(net), übermittelt durch news aktuell