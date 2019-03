CINDE gibt die Unterzeichnung einer Vereinbarung des ICT und der CINDE zur Förderung ausländischer Direktinvestitionen für die Tourismus-Infrastruktur bekannt

Finanztrends Video zu



mehr >

- Die Kooperationsvereinbarung wird eine fünfjährige Laufzeithaben.- ICT und CINDE werden gemeinsam daran arbeiten, Investitionen zuerzielen.San José, Costa Rica (ots/PRNewswire) - Das InstitutoCostarricense de Turismo (ICT - Tourismusinstitut von Costa Rica)wird innerhalb der nächsten fünf Jahre eine neue Strategie zurErzielung und Förderung ausländischer Investitionsprojekte in derTourismusbranche implementieren. Diese bezieht sich auf dieAuthentizität, Werte und Kulturtraditionen nationaler Gemeinschaften.Um dieses Ziel zu erreichen, unterzeichnete das ICT an diesemDonnerstag eine Vereinbarung mit der Coalición Costarricense deIniciativas de Desarrollo (CINDE - Agentur zur Investitionsförderungvon Costa Rica), einer Stelle, die sich seit 37 Jahren auf dieGewinnung ausländischer Direktinvestitionen für Costa Ricaspezialisiert."Wir werden praktische Projekte der so genannten Orange Economy(Orangene bzw. Kreativwirtschaft) unterstützen, die Kultur als einenAntrieb für Entwicklung betrachtet.", so die Ministerin fürTourismus, María Amalia Revelo. Sie merkt weiter an: "Es sindwirkungsvolle und koordinierte Bemühungen notwendig, um Costa Ricaals geeignetes Ziel für ausländische Tourismus-Investitionen zupräsentieren. CINDE, die laut International Trade Centre (ITC -Internationalem Handelszentrum) weltweit besteInvestitionsförderungsagentur, verfügt über die nötige Erfahrung unddie entsprechenden strategischen Partner, um uns bei der Erreichungunserer Ziele zu unterstützen."Jorge Sequeira, Managing Director der CINDE, kommentierte: "DieseVereinbarung wird es CINDE ermöglichen, kommende Projekte in derTourismus-Infrastruktur zu bewerben, die sich wiederum direkt auf dieSchaffung von Arbeitsplätzen überall im Land auswirken werden. Wirstellen dem ICT unseren gesamten technischen Erfahrungsschatz imBereich Investorenbeziehungen zu Verfügung, um gemeinsam die positiveWirkung der sehr wichtigen Arbeit unserer Einrichtungen zu steigern.Wir freuen uns überdies, einen Sektor unterstützen zu dürfen, dessenUmsatzgenerierung durch Tourismus im Jahr 2016 6,3 % des BIPausmachte und der Tausende Arbeitsplätze in Gebieten außerhalb dergrößeren Metropolregion von San José (GAM - Gran Area Metropolitanade San José) sowie Tausende Vernetzungen schuf."Ausländische Direktinvestitionen im Tourismusbereich beziehen sichauf Hotels, die Unterhaltungsbranche, Unternehmen, Themen- oderSporteinrichtungen sowie die Infrastruktur im Zusammenhang mit Häfenoder Flughäfen, die die Tourismusbranche zu unterstützen. Dabei wirdjedes der institutionsübergreifenden Projekte separat durchgeführt."Seit mehreren Jahrzehnten wird der Tourismussektor als derdynamischste Wirtschaftszweig bezeichnet. Dank dieser Vereinbarungverfügt der ICT nun über die Unterstützung der qualifiziertestenAgentur für ausländische Direktinvestitionen der Welt. um seineProjekte im Bereich Tourismus-Infrastruktur zu bewerben. Ich bin mirsicher, dass dieses Bündnis zahlreiche Vorteile für alle in CostaRica mit sich bringen wird. Neben dem Wohlstand des Landes werdensich diese auch in Beschäftigungschancen überall auf dem Landesgebietniederschlagen. Heute feiern wir diese Vereinbarung zwischen demAußenhandels- und dem Tourismussektor, mit der wir gemeinsam daranarbeiten werden, unsere Wirtschaft weiter anzukurbeln." So dieAußenhandelsministerin Dyalá Jiménez.Im Zuge der Vereinbarung verpflichtet sich der ICT dazu, die CINDEüber Pläne und Arbeitsprogramme zu informieren, damit möglicheSynergien identifiziert werden können. Zudem werden die ParteienWissen, besondere Fähigkeiten und Erfahrungen im Zusammenhang mitInvestitionsförderung austauschen.Das Institut wird überdies Maßnahmen einleiten, um die Aufnahme indas Projekt Ventanilla Única de Inversión (VUI - Investitionen auseiner Hand) zu einem Schwerpunkt zu machen. Dieses steuert PROCOMER,eine Institution zur Beschleunigung und Ermöglichung von Prozessenfür die Implementierung ausländischer Investitionsprojekte in CostaRica.Die CINDE wird Pläne und Strategien zur Förderung vonDirektinvestitionen (IED - Inversión Extranjera Directa) inTourismus-Infrastruktur formulieren und versuchen, neueInvestitionsquellen zu erschließen, was ein zentrales Ziel derTourismus-Infrastruktur darstellt. Des Weiteren wird sie einintegriertes System zur IED-Förderung und -Unterstützung inWerbematerialien entwickeln, um eine effiziente Verwaltung derFörderung ausländischer Investitionen im Tourismusbereich zuerzielen.Informationen zu CINDEDie Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE)ist eine private, gemeinnütze Organisation, die sich seit mehr als 35Jahren für die Entwicklung und den nachhaltigen sozialen Fortschrittin Costa Rica engagiert, indem sie ausländische Direktinvestitionenin produzierende Gewerbe und der Dienstleistungsbranche mit hohemMehrwert erzielt, die für hochwertige Arbeitsplätze, Wissenstransferund wirkungsvolle Vernetzungen sorgen. CINDE ist zudem an derStärkung des Geschäftsklimas in Costa Rica beteiligt, um die Zunahmewertschöpfender Aktivitäten für das Land zu fördern, die Ausbildungder Arbeitskräfte vor Ort zu verbessern und Arbeitsplätze und bessereChancen für die Landesbevölkerung zu kreieren.Pressekontakt:Carlos MoralesE-Mail: cmorales@cinde.orgTel.: 2201-2800Original-Content von: Costa Rican Investment Promotion Agency, übermittelt durch news aktuell