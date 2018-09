CIIE unterstützt heimische und internationale Marken mit IP-Servicecenter vor Ort und verschiedenen neuer Maßnahmen zur Stärkung der Rechte des geistigen Eigentums der Aussteller

Schanghai (ots/PRNewswire) - Die China International Import Expo(CIIE) wird vor Ort ein Servicecenter zum Schutz des geistigenEigentums und zur Beilegung von Handelsstreitigkeiten (IP ServiceCenter) errichten. Zudem wird sie andere Schutzmaßnahmen für dieRechte des geistigen Eigentums durchführen. Als zentrale Anlaufstellefür alle Fragen zum Thema geistige Eigentumsrechte bietet dasServicecenter den Teilnehmern Beratung, Schutz und Unterstützung beiKonfliktlösungen durch Fachleute aus verschiedenen Ministerien sowieder "China International Economic and Trade Arbitration Commission".Der Dienst wird vor und nach der Veranstaltung über eigens dafüreingerichtete Call-Center und während der Expo vor Ort erreichbarsein.Wang Bingnan, Vizeminister für Handel und Direktor desinternationalen Import- und Exportbüros Chinas sagte: "Die ChinaInternational Import Expo wird eine Plattform zur Veröffentlichungneuer Technologien und Produkte sein. Wir legen großen Wert auf denSchutz geistigen Eigentums zur Sicherung des fairen Handels aufsolchen Messen. Deshalb wollen wir mit der CIIE als gutes Beispielfür den Schutz von Eigentumsrechten vorangehen, indem wir neueMaßnahmen einsetzen, um die Interessen aller Beteiligtennachdrücklich zu schützen."Das kommunale Amt für geistiges Eigentum Schanghai hat inZusammenarbeit mit verschiedenen Ministerien eine Reihe vonEmpfehlungen für die Überwachung und Verbesserung der Konflikte umgeistige Eigentumsrechte in China formuliert, die die unbefugteNutzung von Markenzeichen und Logos miteinschließt. Im Bestreben, dieTeilnehmer an der CIIE in diesem November besser unterstützen zukönnen werden einige dieser Empfehlungen bei der Expo umgesetzt. Dazuzählen die folgenden:- Formulierung neuer Methoden und Regelungen für die Bearbeitung vonBeschwerden über die Verletzung von Rechten des geistigen Eigentumsdurch die Beteiligten.- Implementierung einer neuen Initiative aus den "Stellungnahmen desObersten Volksgerichtshof Schanghais zur Betreuung und Sicherungder China International Import Expo", die den Schutz der geistigenEigentumsrechte der Aussteller bei der CIIE verstärken sollen- Einführung einer Säule des geistigen Eigentumsrechts und einemCall-Center für geistige Eigentumsrechte vor Ort (+86-21-968888)- Beratung und Begleitung von Ausstellern, die gewerblicheSchutzrechte in China anmelden möchten und die vor Ort dieMöglichkeit haben werden, ihre Anträge direkt bei denentsprechenden Behörden vor Ort einzureichen.- Implementierung verbesserter Überprüfungsverordnungen im Vorlaufder Ausstellung.Informationen zur China International Import ExpoDie China International Import Expo (CIIE) wird vom Büro der ChinaInternational Import Expo und dem National Exhibition and ConventionCenter (Shanghai) Co., Ltd. organisiert und vom Handelsministeriumder Volksrepublik China und dem Shanghai Municipal People'sGovernment (Stadtverwaltung) gemeinsam finanziert. Als ersteAusstellung dieser Art wird sie von internationalen Organisationenwie WTO, UNCTAD und UNIDO unterstützt.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/750127/CIIE.jpgPressekontakt:Liu Xiang+86-139-2225-06591014734924@qq.comOriginal-Content von: China International Import Expo, übermittelt durch news aktuell