CIGIU veranstaltet erfolgreich ersten China-Europe Graphene Industry Development and Cooperation Summit

Mitglieder fördern industrialisierte Entwicklung von Graphen inChina und EuropaPeking (ots/PRNewswire) - Vom 26. bis 28. Juni 2018 fand inDresden, Deutschland, während der 8. European Conference & Exhibitionin Graphene and 2D Material, die größte Veranstaltung ihrer Art, dererste China-Europe Graphene Industry Development and CooperationSummit statt. Auf dem Gipfeltreffen wurden die neuestenErrungenschaften in Graphentechnologie präsentiert sowie dieEntwicklungsaussichten und Möglichkeiten für die Graphenbranchebesprochen. Außerdem wurden die Gründung eines wissenschaftlichenBeirats für den China-Europe Graphene Industry Development andCooperation Summit sowie verschiedene Konsensfindungenbekanntgegeben.Das dreitägige Gipfeltreffen wurde vom Organisationsausschuss derGraphene 2018 Conference und der China International GrapheneIndustry Union (CIGIU) mitfinanziert. Die Eröffnungsveranstaltungwurde von Professor Simon Xiao, Mitglied des internationalenwissenschaftlichen Ausschusses der Graphene Conference, SeniorAdviser für CIGIU und President von Qingdao DT Nanotechnology Co.,Ltd., sowie von Professor Stephan Roche, Mitglied desOrganisationsausschusses der Graphene 2018 Conference, moderiert. Zuden Kovorsitzenden zählten Professor Antonio Correia, Vorsitzenderdes Organisationsausschusses der Graphene 2018 Conference, undProfessor Francesco Bonaccorso, Mitglied des Formulierungsausschussesdes Graphene Flagship-Programms der EU und Vorsitzender desIndustrieforums der Graphene 2018 Conference. Am Gipfeltreffen nahmenu. a. als Sprecher Prof. Xinliang Feng, Leiter des FachbereichsMolekulare Funktionsmaterialien der Technische Universität Dresden,Ruxiang Ruan, Executive Vice Chairman von CIGIU, Thoroh de Souza,Präsident des brasilianischen Graphen-Instituts, ProfessorGianaurelio Cuniberti, Leiter des Fachbereichs fürMaterialwissenschaft und Nanotechnik der Technischen UniversitätDresden, und William Liu, Secretary General der CIGIU, teil.Insgesamt wohnten 100 Teilnehmer, einschließlichUnternehmensvertretern der internationalen Graphen-Industrie undrenommierte Experten sowie Wissenschaftler am Gipfeltreffen bei.Während thematischer Diskussionsrunden konnten Mingrong Wang,President der Grehar Emerging Industry Group Co., Ltd., ProfessorSimon Xiao, President von Qingdao DT Nanotechnology Co., Ltd., sowieVertreter von Shenzhen Kewyo High-tech Industry Development Co., Ltd.und anderen Organisationen ihre Erfahrungen austauschen.Der wissenschaftliche Beirat des China-Europe Graphene IndustryDevelopment and Cooperation Summit wurde ebenfalls anlässlich desGipfeltreffens gegründet. Das Gipfeltreffen stellt einen neuenAusgangspunkt für die Zusammenarbeit und Entwicklung derGraphenbranche in China und Europa dar.Pressekontakt:Li Shanshan+86-159-0122-8162lishanshan@cigiu.orgOriginal-Content von: China International Graphene Industry Union (CIGIU), übermittelt durch news aktuell