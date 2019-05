CIFTIS öffnet neue Tür für Chinas Dienstleistungshandel

Peking (ots/PRNewswire) - Am 28. Mai wurde in Peking die 2019China International Fair for Trade in Services (CIFTIS) eröffnet, dieauch diesmal die hochqualitative Entwicklung der chinesischenWirtschaft sowie hochrangige Kooperationen im Bereich desinternationalen Dienstleistungshandels fördert.Die CIFTIS, die als China (Beijing) International Fair for Tradein Services bekannt war, läuft in diesem Jahr unter einem anderenNamen und umfasst mittlerweile mehrere weitere bekannteFachausstellungen.Die CIFTIS wurde ins Leben gerufen, um den Austausch zwischenAnbietern von Finanzdienstleistungen, Kommunikations- undKulturdiensten sowie Rechtsdienstleistungen und den entsprechendenHandelsplattformen und Industrieforen zu unterstützen.Seit 2012 konnte die CIFTIS die Aufmerksamkeit einer Gesamtzahlvon 646.000 Händlern aus 179 Ländern und Regionen rund um den Globusauf sich ziehen, einschließlich jener 20 Länder, die in Bezug auf deninternationalen Dienstleistungshandel an vorderster Front stehen.Von diesem Jahr an wird die CIFTIS nicht mehr nur alle zwei Jahrestattfinden, sondern zu einer jährlichen Veranstaltung werden, an dersich ca. 8.000 chinesische und ausländische Institutionen, über36.000 Wirtschaftsvertreter sowie mehr als 300 Fachleute undWissenschaftler beteiligen werden.Das Import- und Exportvolumen des chinesischenDienstleistungshandels belegt seit fünf Jahren in Folge weltweit denzweiten Platz, was auf eine zunehmende Beteiligung an internationalemHandel, auf gesteigerte Qualität und Strukturen sowie aufwissensintensive Serviceprodukte zurückzuführen ist, erklärte Jin Xu,Präsident der sich in Peking befindlichen China Association ofInternational Trade. Mit seiner umfassenden Plattform soll CIFTISneue Dimensionen für Chinas Dienstleistungssektor verwirklichen, umauf dem großen Markt Fuß fassen zu können, fügte Jin hinzu.In Zusammenhang mit dem Wachstum der CIFTIS während der letztenJahre konnte Peking seinen Dienstleistungssektor weiter vergrößern.2015 ließ der Staatsrat Peking offiziell als einzige umfassendePilotstadt für die Expansion und Erweiterung des chinesischenDienstleistungssektors zugelassen, was für nationale und mitausländischen Geldern finanzierte Unternehmen neue Möglichkeiten aufdiesem Gebiet mit sich brachte.International renommierte Ratingagenturen wie Moody's, S&P undFitch richteten verschiedene Rechtsträger in China ein. UBSSecurities Co. Limited, Chinas erstes mit Auslandskapitalfinanziertes, vollständig lizenziertes Wertpapierunternehmen sowiedie japanische Schallplattenfirma Avex Group haben sich ebenfalls inder Stadt niedergelassen.2018 machte der Mehrwert des Pekinger Dienstleistungssektors 81,0Prozent des BIPs der Stadt aus, ein Anstieg von 3,1 Prozentpunktenseit 2014. Seit Peking zur Pilotstadt des Dienstleistungshandelsgeworden ist, haben sich 640.200 neue Unternehmen in der Stadtniedergelassen, von denen es sich zu 95,2 % umDienstleistungsbetriebe handelt.Pressekontakt:Silvia+86-151-1792-5061Original-Content von: CIFTIS, übermittelt durch news aktuell