CHiQ kündigt auf Weltkonferenz neue Generation von 5G+8K TVs an

Mianyang, China (ots/PRNewswire) - Auf der von Changhong (Shanghai: 600839.SS) ausgerichteten CHiQ 5G+8K Global Conference wurde eine neue Generation von 5G+8K TVs angekündigt und ein neues Zeitalter bei intelligenten Haushaltsgeräten eingeläutet. Auf der Weltkonferenz präsentierte CHiQ sein Komplettsortiment an 8K TV-Produkten mit integriertem 5G-Modul und 8K-Bildqualität. Die Produkte kommen in der Branche und bei Konsumenten sehr gut an und bieten den Verbrauchern ein ausgezeichnetes Erlebnis.Am 15. Januar 2020 lief das erste elegante CHiQ 5G-Produkt vom Band. CHiQ hat damit seine TV-Serienfertigung unter dem Banner "5G+industrial Internet" in Mianyang (China) offiziell in Betrieb genommen. Es ist die chinaweit erste "5G+industrial Internet"-Produktion und gleichzeitig die modernste anpassbare Smart-TV-Serienfertigung in Asien. Die CHiQ 8K-Serie ist mit 5G-Technologie ausgestattet und überzeugt durch eine verbesserte Hardwarekonfiguration und ein besseres Zusammenspiel der Produktionsfunktionen. Sie bietet ausgezeichnete Leistung in Sachen Bildqualität, Betriebsgeschwindigkeit und Funktionsumfang.Auf der "5G+8K Global Conference" wurden fünf neue Produktreihen angekündigt, unter anderem ein 100-Zoll-Großbild-TV, der die Grenzen beim traditionellen Betrachtungserlebnis neu absteckt. Ein weiteres Produkt ist der erste 8K TV von CHiQ mit 5G-Technologie, der sich durch eine hohe Bildwiederholrate und Kapazität und eine geringe Zeitverzögerung auszeichnet.Auf der Konferenz sagte Michael Demeyer, Vice President von Dolby Laboratories und langjähriger Partner von CHiQ: "Auf CHiQ TVs kann man Dolby Vision und Dolby Atmos genießen. Die Bildqualität glänzt durch hohen Dynamikbereich, und die Klangqualität ist atemberaubend."Die "5G+8K Global Conference" wird weltweit als Live-Stream übertragen. Lokale Teilnehmer in Europa können mit 8K-Technologie weltberühmte Attraktionen erleben und die historische Kulisse entdecken. Es ist die erste transnationale Live-Stream-Übertragung einer 8K TV-Produktkonferenz in China. Durch die Interaktion mit dem Publikum bereiten das schnelle 5G-Netz und die 8K-Bildqualität mit hohem Dynamikbereich den Verbrauchern ein noch nie dagewesenes Betrachtungserlebnis.CHiQ ist eine neue Generation von hochwertigen intelligenten Haushaltsgeräten aus Changhong mit der vollen Bandbreite von Internet-Unterhaltungselektronik für zuhause, darunter Fernseher, Kühlschränke, Klimaanlagen und kleine Haushaltsgeräte. Im nahenden 5G-Zeitalter leistet CHiQ seinen Beitrag, um die globale Interaktion der Menschen zu revolutionieren.