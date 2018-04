Der CH-53K ist die Plattform mit dem geringsten Risiko und dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis und wird die Betriebsanforderungen des Kunden für die nächsten 50 Jahre übertreffen.

Berlin (ots/PRNewswire) - Sikorsky, ein Unternehmen der LockheedMartin Company (NYSE: LMT) gab seinen deutschenIndustrialisierungsplan für seinen Schwerlasthubschrauber derWeltklasse, CH-53K King Stallion, zum Wettbewerb im Programm derdeutschen Luftwaffe "Schwerer Transporthubschrauber" (STH) bekannt.Die Rheinmetall-Gruppe unterzeichnete einen exklusivenKooperationsvertrag mit Sikorsky und wird die Führung imIn-Service-Support für den CH-53K übernehmen.Das Sikorsky CH-53K-Team wird deutsche Unternehmen in seinem"Industrie-Chalet" auf der Luftfahrtausstellung ILA Berlin vom 25.bis 29. April begrüßen. Sikorsky wird dort seine Pläne für dielangfristige Instandhaltung des CH-53K durch die deutsche Luft- undRaumfahrtindustrie präsentieren. Diese Pläne sollen Wartung undReparaturen für die deutsche Luftwaffe auf Jahrzehnte hinausoptimieren."Der CH-53K ist der modernste und leistungsfähigsteSchwerlasthubschrauber aller Zeiten und wird für die nächsten 50Jahre in der Lage sein, immer umfangreichere taktische, humanitäreund Katastrophenhilfe-Missionen zu erfüllen", sagt Dan Schultz,Präsident von Sikorsky. "Wir freuen uns auf unsere Partnerschaft mitder deutschen Industrie, um den deutschen Streitkräften einenSchwerlasthubschrauber für alle Einsatzbereiche zu liefern."Der CH-53K-Hubschrauber ist die beste Wahl für die Durchführungvon Einsätzen wie humanitäre Hilfe, Truppentransport, Evakuierung vonVerletzten, Unterstützung von Spezialeinheiten sowie Suche undRettung in Kampfzonen. Unabhängig von der Mission bietet dasFluggerät unter allen Bedingungen ein Höchstmaß an Sicherheit fürBesatzung und Insassen.Dank der bestehenden CH-53G-Flotte existiert zwischen Sikorsky undder Bundeswehr eine langjährige, enge Beziehung. Der CH-53K wird esder Bundeswehr ermöglichen, echte Schwerguteinsätze durchzuführen.Intelligent, zuverlässig, wartungsarm und überlebensfähig - derCH-53K ist die Zukunft des deutschen Schwertransports.Folgende deutsche Unternehmen werden am CH-53K Industrie-Chaletauf der ILA Berlin teilnehmen: Rheinmetall (in der Führungsposition),MTU, ZF Luftfahrttechnik GmbH, Autoflug, HYDRO Systems KG, RockwellCollins Germany, Jenoptik, Hensoldt, Liebherr und Rohde & Schwarz.Sikorsky ist zusammen mit Rheinmetall, seinem exklusiven Partnerfür den In-Service-Support, auf der Suche nach weiteren deutschenVerteidigungsunternehmen zur Instandhaltung des Hubschraubers inDeutschland.Der CH-53K King Stallion ist der nächste Schritt in Sikorskys50-jähriger, erfolgreicher Geschichte bei der Herstellung und demBetrieb der Vorgänger-Hubschrauber CH-53A, CH-53D/G und CH-53E. DerCH-53K ist ein vollkommen neues Luftfahrzeug mit modernstem,intelligentem Design und wurde speziell für die Kriegsarena des 21.Jahrhunderts konzipiert, einschließlich des Einsatzes an Bord vonSchiffen. Der robuste CH-53K wurde entwickelt, um Zuverlässigkeit,geringen Wartungsaufwand, hohe Verfügbarkeit und erhöhteÜberlebensfähigkeit in den schwierigsten und entlegenstenEinsatzgebieten zu gewährleisten.Der CH-53K ist eine Serienplattform, und das U.S. Marine Corpswird ihn im Jahr 2019 als voll funktionsfähiges Fluggerät einsetzen.Bis Deutschland seinen ersten Hubschrauber erhält, wird der CH-53Kbereits seit fünf Jahren beim U.S. Marine Corps im Einsatz sein. Mitdem CH-53K steht der Bundeswehr eine moderne Schwertransportlösungmit einem bewährten Schwerlasthubschrauber zur Verfügung, der sich inden nächsten Jahrzehnten nahtlos und ohne Aufrüstung einsetzen lässt.Informationen zu Lockheed MartinLockheed Martin hat seinen Hauptsitz in Bethesda, Maryland, undist ein weltweit tätiges Sicherheits- sowie Luft- undRaumfahrtunternehmen. Es beschäftigt weltweit rund 100.000Mitarbeitende und engagiert sich hauptsächlich in den BereichenForschung, Konstruktion, Entwicklung, Fertigung, Integration undInstandhaltung von modernen Techniksystemen, -produkten und-dienstleistungen.Detaillierte Informationen über den CH-53K finden Sie unter:https://www.lockheedmartin.com/ch-53kLogo -https://mma.prnewswire.com/media/678451/STH_CH_53K_Team_Logo.jpgLogo -https://mma.prnewswire.com/media/466735/LOCKHEED_MARTIN_Logo.jpgPressekontakt:Keith Little+1 202-302-3735keith.little@lmco.comOriginal-Content von: Lockheed Martin Aeron. Systems Inc., übermittelt durch news aktuell