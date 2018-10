"CHIRURGIE COMPACT 2018" fördert Jungärzte

Neue Wege in der ÄrzteausbildungSalzburg (ots) - Salzburg: Eine Premiere feiert heuer von 22. bis23. November der Fortbildungskongress "CHIRURGIE COMPACT 2018" inSalzburg. Neben Vorträgen international führender Experten, habenangehende, aber auch erfahrene Chirurgen dort die Möglichkeit ihrWissen direkt vor Ort in der Praxis zu testen. An beiden Tagen stehenallen Teilnehmern Laparoskopie- und Endoskopie-Simulatoren zurVerfügung. Ein Test, der die bevorstehende Facharztprüfung simuliert,bildet den Abschluss der Tagung.Aktuell zeigen die Ergebnisse einer von der Ärztekammer in Auftraggegebenen Umfrage weitreichende Mängel in der Ärzte-Ausbildung.Gerade in Zusammenhang mit der Basisausbildung, einer neunmonatigenTätigkeit direkt im Krankenhaus, werden viele Probleme benannt. -Fehlendes Feedback, zu viele Routinetätigkeiten und wenigLerneffekt. Das sind nur einige der Schwierigkeiten, die auch aufden Zeitmangel der Ausbildner zurückzuführen sind.Die gesamte Pressemeldung finden Sie unter:[http://pressecenter.reichlundpartner.com/](http://pressecenter.reichlundpartner.com/)Rückfragehinweis:Andrea BichlerAcademy of Surgeonsoffice@academy-of-surgeons.com+43(0)660 1133713Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/31691/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Academy of Surgeons GmbH, übermittelt durch news aktuell