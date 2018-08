CHIP-Magazin kürt Webshop von LOTTO Hessen zu bundesweitem Testsieger / lotto-hessen.de punktet mit Services, Preis und Funktionen (FOTO)

Wiesbaden (ots) -Lotto spielen geht in Deutschland seit der Neufassung desGlücksspielstaatsvertrages im Jahr 2012 auch online. Rund zehnProzent der Lottospieler nutzen dieses Angebot derzeit, mit deutlichsteigender Tendenz. In seiner aktuellen Ausgabe 09/2018 hat daher dasCHIP-Magazin, eine der führenden PC-Zeitschriften in Deutschland, dieInternetangebote deutscher Lotterieanbieter einmal genauer unter dieLupe genommen. Geprüft wurden die jeweiligen Onlineshops der sechzehnLandeslotteriegesellschaften sowie zehn in Deutschland lizenzierte,gewerbliche Spielevermittler mit glücksspielrechtlicher Erlaubnis.Insgesamt 26 Angebote wurden hinsichtlich der Kriterien Preis, Umfangdes Angebotes, Komfort und Services bewertet. Der Testsieger ist:lotto-hessen.de. Der Onlineshop der hessischen Lotteriegesellschaftmit Sitz in Wiesbaden erhielt die Gesamtnote "sehr gut", einPrädikat, das nur zweimal im Test vergeben wurde. Lotto-hessen.depunktete insbesondere "...mit günstigen Preisen, breiter Auswahl undvielen Zusatzfunktionen...", so CHIP. Dazu zählen Services wie dieVielzahl der Bezahloptionen und besondere Angebote wie das des"Jackpotknacker", bei dem automatisch alle insgesamt zehn Superzahlenmitgespielt werden, um sich bei sechs Richtigen automatisch denJackpot sichern zu können. Darüber hinaus ist die Website von LOTTOHessen vollständig responsive angelegt, kann also von jedem Endgerätaus gleichermaßen komfortabel aufgerufen werden. "Die Auszeichnungdes CHIP-Magazins ist für uns Anerkennung und Ansporn gleichermaßen,dem Kunden auch weiterhin ein optimales, komfortables und zu 100Prozent servicegetriebenes Multi-Channel-Angebot zu bieten, sowohl inder Verkaufsstelle als auch online. Der im vergangenen Jahr erfolgteRelaunch unseres Webshops hat sich gelohnt", freut sich AlexanderSausmikat, Geschäftsbereichsleiter Marketing & Vertrieb derhessischen Lotteriegesellschaft. "Online-Lotto liegt im Trend.Deshalb haben unsere CHIP-Testexperten einen genauen Blick aufAngebot, Kosten und Service der die Wettschein-Anbieter im Internetgeworfen", so Andreas Hentschel, stellvertretender ChefredakteurCHIP, "LOTTO Hessen überzeugt mit ausschließlich sehr guten Noten inallen Testdisziplinen und setzt sich als klarer Sieger an die Spitzealler getesteten Lotto-Anbieter."Das CHIP-Magazin warnt in seiner aktuellen Ausgabe vor illegalenLotterieanbietern, insbesondere den Anbietern schwarzer Wetten ausdem Ausland, die lediglich suggerieren, man würde am deutschen Lottoteilnehmen. Stattdessen schließt der Kunde lediglich eine Wette aufden Ausgang der hiesigen Lotterien ab, im Gewinnfall besteht keinAnspruch auf Gewinnauszahlung in Deutschland und diese ist auch nichtdurch den Tippscheinverkauf gedeckt.Der vollständige Artikel ist abrufbar unter folgendem Link:http://ots.de/F2hJIDPressekontakt:Dorothee HoffmannPressesprecherin/Leiterin UnternehmenskommunikationLOTTO Hessen GmbH, Rosenstr. 5 - 9, 65189 WiesbadenE-Mail: dorothee.hoffmann@lotto-hessen.deTel.: 0611 / 36 12 - 170, Fax: 0611 / 36 12 - 77170www.lotto-hessen.dewww.facebook.com/lottohessenFolgen Sie der Pressestelle von LOTTO Hessen doch auch auf twitter:https://twitter.com/LOTTOHes_PresseOriginal-Content von: LOTTO Hessen, übermittelt durch news aktuell