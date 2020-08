CHIP-Magazin bewertet LOTTO Hessen als besten Online-Lottoanbieter Deutschlands / Zum dritten Mal in Folge LOTTO Hessen auf Platz 1

Wiesbaden (ots) - Wer die besten Online-Lottoanbieter in Deutschland sind, hat die Zeitschrift CHIP in ihrer aktuellen Ausgabe 09/2020 getestet. Und kommt zu dem Ergebnis: http://www.lotto-hessen.de ist der Online-Lottoanbieter in Deutschland, der mit einem Höchstmaß an Komfort und Funktionalitäten unter den 24 getesteten Shops Platz 1 belegt - bereits zum dritten Mal in Folge. Das honorieren auch die Kunden. Aber nicht nur online verzeichnet LOTTO Hessen steigende Umsätze.Das CHIP-Magazin, eine der führenden Computerzeitschriften in Deutschland, hat in seiner aktuellen Ausgabe (09/2020) erneut die führenden deutschen Online-Lottoanbieter genau unter die Lupe genommen. Getestet wurden insgesamt 24 staatliche und gewerbliche Lotterieanbieter, die CHIP zuvor nach dem Kriterium "Seriosität" ausgewählt hatte. Der Testsieger ist: lotto-hessen.de. Der Onlineshop von LOTTO Hessen steht damit bereits zum dritten Mal in Folge ganz oben auf dem Treppchen und punktete insbesondere mit komfortabler Bedienung, breiter Auswahl sowie vielen Zusatzfunktionen und zusätzlichen Lotterieangeboten wie der Umweltlotterie GENAU und der Deutschen Sportlotterie. Der Onlineshop der hessischen Lotteriegesellschaft erhielt in allen drei Wertungskategorien die Bestnote 1,0 und platzierte sich damit klar vor den Plätzen 2 (LOTTO Bayern) und 3 (Westlotto), die jeweils mit der Gesamtnote 1,3 abschnitten. Als bester kommerzieller Anbieter im Test wurde auf Platz 8 LOTTO24 eingestuft."Online zu tippen, ob über die Website oder die App, ist ein boomender Trend. Insofern haben wir viel Energie und Anstrengung in die ständige Optimierung unserer Services gesteckt, welches sich mit der Auszeichnung erneut ausgezahlt hat. Wir freuen uns nicht nur über die hohe Teilnahme unserer Kunden und die damit bewiesene Akzeptanz, sondern sind auch sehr stolz auf die zum dritten Mal in Folge bescheinigte Qualitätsführerschaft in Deutschland", so Dr. Heinz-Georg Sundermann, Geschäftsführer der LOTTO Hessen GmbH. Allein im ersten Halbjahr 2020 konnte LOTTO Hessen seinen Online-Umsatz um 38,8 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum steigern. Auch der Gesamtumsatz des Unternehmens legte in 2020 bislang um 8,3 Prozent zu. Nur wenige LOTTO-Verkaufsstellen in Hessen mussten während des coronabedingten Lockdowns geschlossen bleiben; zugleich konnte LOTTO Hessen eine erhebliche Zahl neuer Online-Registrierungen verzeichnen. "Unser optimiertes und aufeinander abgestimmtes Multi-Channel-Angebot, in der Verkaufsstelle und online, hat sich wieder einmal ausgezahlt", so Sundermann.Beim Test des CHIP-Magazin standen mit einer Gewichtung von 50 Prozent die Aspekte Funktionen und Bedienung ganz vorne, weitere 40 Prozent entfielen auf das Sortiment an Spielen und Zusatzfunktionen, mit 10 Prozent wurden die in der Regel recht gleichförmigen Kosten bewertet. Der Test ist abrufbar unter folgendem Link https://www.chip.de/artikel/Online-Lottoanbieter-im-Test_182888178.html und findet sich auch in der gedruckten Ausgabe 09/2020.Pressekontakt:Dorothee Hoffmann, LOTTO Hessen GmbH, Pressesprecherin, E-Mail:dorothee.hoffmann@lotto-hessen.de, Tel. 0611/3612-170.Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/69465/4673234OTS: LOTTO Hessen GmbHOriginal-Content von: LOTTO Hessen GmbH, übermittelt durch news aktuell