CHIO Aachen: Hotelpreise steigen zum Pferdesport-Turnier um 308 Prozent

München (ots) -- Geringe Kapazitäten am Abschlusswochenende - Übernachtung ab 255Euro- Anbietervergleich spart bis zu 17 Prozent bei identischem ZimmerDer CHIO Aachen (12. bis 21. Juli) lässt die Hotelpreise kräftigsteigen. Am Abschlusswochenende vom Weltfest des Pferdesports kostetein Doppelzimmer im Schnitt 308 Prozent mehr als eine Woche nach demTurnier. Zum Betrachtungszeitpunkt hatten allerdings nur noch dreiUnterkünfte im CHECK24-Hotelvergleich freie Zimmer. Die günstigsteÜbernachtung nach ausgewählten Kriterien gibt es im Umkreis von dreiKilometern zum Stadtzentrum für 255 Euro.Eine Übernachtung im Hotel mit dem stärksten Preisanstieg kostetwährend des Pferdesport-Turniers 313 Euro - vier Mal so viel wie amdarauffolgenden Wochenende. Da kostet das identische Zimmer 76Euro.*)"Am Abschlusswochenende des CHIO gibt es kaum nochHotelkapazitäten, dementsprechend teuer sind die Zimmer", sagt Dr.Jan Kuklinski, Geschäftsführer Hotel bei CHECK24. "Besucher, die aufeinen Zeitraum unter der Woche ausweichen, profitieren von einerdeutlich größeren Hotelauswahl und günstigeren Zimmern."Anbietervergleich spart bis zu 17 Prozent bei identischem ZimmerAuch bei knapper Verfügbarkeit lohnt sich ein Vergleich derHotelanbieter: Für ein Zimmer gleicher Kategorie im identischen Hotelzahlen Besucher des CHIO beim teuersten Anbieter 307 Euro. Dergünstigste Anbieter verlangt für die gleiche Leistung nur 255 Europro Nacht - eine Ersparnis von 17 Prozent.Persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail durchCHECK24-HotelexpertenKunden, die Fragen rund um die Hotelbuchung haben, erhalten beiden CHECK24-Hotelexperten an sieben Tagen in der Woche einepersönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Im digitalenKundenkonto sehen und verwalten sie ihre Buchungen jederzeit.*)allgemeine Suchkriterien: mind. zwei Sterne, mind. sieben vonzehn Punkte in der Kundenbewertung auf CHECK24, max. drei Kilometervom Stadtzentrum Aachens (Krämerstraße, 52062 Aachen) entfernt.Übernachtungszeitraum: Freitag, 19.7.2019 bis Samstag, 20.7.2019,Vergleichszeitraum: Freitag, 26.7.2019 bis Samstag, 27.7.2019; Standder Preise: 28.6.2019; alle genannten Preise gelten pro Nacht für einDoppelzimmer (ein Zimmer, zwei Erwachsene). Tabellen verfügbar unter:http://ots.de/BtwGGd