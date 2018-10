CHINA AID - Schlüsseltor zum chinesischen Betreuungsmarkt

Schanghai (ots/PRNewswire) - Vom 11. bis 13. Juni 2019 findet die14. "China International Exhibition of Senior Care, RehabilitationMedicine and Healthcare" (CHINA AID) (internationale chinesischeMesse für Seniorenbetreuung, Rehabilitationsmedizin undGesundheitsversorgung) statt. Veranstalter der CHINA AID ist dieFirma Shanghai Intex Exhibition Co., Ltd.Die CHINA AID ist dabei nicht nur ein positives Symbol fürunabhängiges Leben, die Betreuung benachteiligter Gruppen und sozialeEntwicklung. Sie ist zugleich eine essenzielle Plattform für denAustausch von Erfahrungen und Wissen für all diejenigen, die mit derBereitstellung von Produkten, Technologien und Dienstleistungen inden Bereichen Senioren- und Langzeitbetreuung zu tun haben.Mit einer Ausstellungsfläche von über 25.000 Quadratmetern und42.919 Besuchern im Jahr 2018 erfreute sich die CHINA AID 2018 regerBeteiligung aus dem Ausland. In diesem Jahr zählte die Messe 330Aussteller aus 18 Ländern bzw. Regionen, darunter aus Japan,Frankreich, Großbritannien/Nordirland, Australien, der Schweiz,Deutschland und Taiwan. Die Aussteller stellten in ihren Pavillonshochmoderne Produkte und Dienstleistungen für die Seniorenbetreuungvor. Die Ausstellungsfläche ist dabei in sechs Segmente unterteilt:die Aussteller präsentieren ihre Produkte, Technologien undDienstleistungen in den Segmenten Rehabilitationsmedizin,Gesundheitsmanagement, Seniorenbetreuung, Pflegebetreuung,unterstützende Geräte und altersgerechtes Wohnen.Mit ihrem starken Fokus auf den unschätzbaren gesellschaftlichenVorteilen der Betreuung und ihrer Pionier- und Vermarktungsrolle beideren Umsetzung gibt die CHINA AID Firmen, Organisationen undVerbänden, die ältere und behinderte Menschen unterstützen, einePlattform für multifunktionale Veranstaltungen. Durch ihre Funktionals voll eingebundene Drehscheibe der Branche füllt die CHINA AIDdiese Rolle effektiv aus - organisiert einflussreiche Konferenzen,veranstaltet interaktive Vorführungen und Touren, ermöglicht Sessionszur Vernetzung und internationalen Geschäftsanbahnung, und bieteteine Plattform zur Förderung von Geschäftschancen und Entwicklungstrategischer Partnerschaften.Die CHINA AID 2019 findet vom 11. (Mittwoch) bis 13. Juni 2019(Freitag) im Shanghai New International Expo Centre (SNIEC) in PuDong statt.CHINA AID - Ihr Schlüsseltor zum chinesischen BetreuungsmarktKontaktperson für CHINA AID: Michelle MaTel.: +86-21-6295-7553E-Mail: mazhiwen@shanghai-intex.comOriginal-Content von: Intex Shanghai Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell