Spende kommt krebskranken Kindern zugute- CHECK24 baut Förderung von benachteiligten Kindern undJugendlichen ausIm Rahmen des Live-Fußball-Talks "Der CHECK24 Doppelpass" aufSPORT1 übergibt Helmut Huber, Chief Marketing Officer bei CHECK24, amheutigen Sonntag einen Scheck über 30.000 Euro an die DU MUSSTKÄMPFEN! (DMK) gGmbH.Etwa 3.800 Euro stammen aus der Schlachtung des berühmtenPhrasenschweins, das in der abgelaufenen Bundesliga-Saison vonGästen, Experten und Fans gefüllt wurde. CHECK24 erhöht den Betragauf 30.000 Euro.Stellvertretend für "DU MUSST KÄMPFEN!" nimmt Martin Heimes denScheck entgegen. Sein Sohn Jonathan "Johnny" Heimes, der im März 2016an Krebs verstarb, hatte DMK mitgegründet und das Motto "Du musstkämpfen!" geprägt. Zusammen mit dem Verein "Hilfe für krebskrankeKinder Frankfurt e. V." baut DMK u. a. die supportive Sporttherapiean der Uniklinik Frankfurt aus. Sie hilft Kindern, den körperlichenund psychischen Folgeschäden einer Chemotherapie entgegenzuwirken."Johnny hat mit seinem starken Willen viele Familien motiviert, imKampf gegen den Krebs niemals aufzugeben", sagt Helmut Huber, CMO beiCHECK24. "Wir freuen uns, einen Beitrag zu leisten und Johnnys Wunschentsprechend krebskranken Kindern zu helfen.""CHECK24 hilft": Vergleichsportal baut sein Engagement fürbenachteiligte Kinder ausCHECK24 setzt sich für benachteiligte Kinder und Jugendliche inDeutschland ein. Das gesellschaftliche Engagement beruht auf dreiSäulen: Mit dem Förderprogramm unterstützt das Vergleichsportalbundesweit an seinen Standorten Vereine und Projekte mit bis zu20.000 Euro. Bisher geförderte Organisationen sind unter anderem derbuntkicktgut e. V., das Ambulante Kinderhospiz München und das EKKIKOFerienlerncamp. Dieses Engagement setzt CHECK24 2018 bundesweit fort.Außerdem ermutigt das Vergleichsportal seine Mitarbeiter, sichehrenamtlich zu engagieren und unterstützt diese Mitarbeiterprojektemit jeweils bis zu 2.000 Euro. Dritte Säule ist einePunkte-Spendenaktion, durch die Kunden die Möglichkeit haben, eineneigenen Beitrag zu leisten. Seit Juni 2016 können sie die in ihremKundenportal gesammelten CHECK24-Punkte spenden und damitKinderhilfsorganisationen unterstützen. CHECK24 verdoppelt diegespendeten Punkte und konnte so bereits über 900.000 Euro sammeln.Über DUMUSSTKÄMPFEN! gGmbHDUMUSSTKÄMPFEN! ist eine von Jonathan Heimes mitgegründeteInitiative, die es sich zur Hauptaufgabe gemacht hat, dieLebensbedingungen von krebskranken Kindern und Jugendlichen und derenFamilien zu verbessern. Der Schwerpunkt liegt auf der Sammlung vonSpenden zur Förderung von Projekten der "supportiven Sporttherapie"und "psychosozialen Betreuung", die beide schon Modellcharakterbekommen haben.Über CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 30 Banken, über 250Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehrals 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Hotels, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. DieNutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönlicheKundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucherkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. DasUnternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mitHauptsitz in München.