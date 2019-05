CHECK24 schenkt Kreditkunden drei Monate Zinsen

München (ots) -- Zinskosten geschenkt - unabhängig von Kreditbetrag, Verwendung,Laufzeit und Bank- Kreditnehmer erhalten bis zu 1.000 Euro- CHECK24 schüttet im Aktionszeitraum (2.-20.5) voraussichtlichdrei bis vier Mio. Euro ausMit dem Mega Zins Deal beweist CHECK24 erneut, dass Onlinekreditedeutlich günstiger als Angebote der Haus- oder einer Filialbank sind.Allein durch die günstigeren Konditionen der Onlineangebote zahlenVerbraucher durchschnittlich 36 Prozent weniger als derBundesdurchschnitt.*Jetzt sparen Kreditkunden doppelt: CHECK24 schenkt Kundenzusätzlich die Zinskosten für die ersten drei Monate bei Abschlusseines Konsumentenkredits über das Vergleichsportal. So bekommenCHECK24-Kunden mehrere Hundert Euro geschenkt. Bis zu 1.000 Euroextra Ersparnis sind möglich.**"Wer online Kredite vergleicht und abschließt, bekommt günstigereKonditionen als bei seiner Hausbank", sagt Christian Nau,Geschäftsführer Kredite bei CHECK24. "Darauf wollen wir mit dem MegaZins Deal aufmerksam machen."Drei Monate Zinsen geschenkt - unabhängig von Kreditbetrag,Verwendung, Laufzeit und BankAlle CHECK24-Kunden, die im Aktionszeitraum (2.-20.5) einen Kreditüber das Vergleichsportal abschließen, bekommen die Zinskosten in denersten drei Monaten geschenkt - unabhängig von Kreditbetrag,Verwendungszweck, Laufzeit oder Bank."Von diesem Angebot profitieren ausnahmslos alle Kunden, die überCHECK24 einen Kredit abschließen", sagt Christian Nau. "Mit dem MegaZins Deal bieten wir so einen deutlich höheren Kundennutzen alsähnliche Aktionen im Markt. Über den gesamten Aktionszeitraum werdenwir voraussichtlich drei bis vier Millionen Euro an unsere Kundenausschütten."Bei einem Kredit über 20.000 Euro mit einem effektiven Jahresszinsvon 4,5 Prozent zahlt CHECK24 beispielsweise 225 Euro aus. Je nachKreditbetrag und effektivem Jahreszins sind maximal 1.000 Euromöglich.***Bei Verbraucherfragen zu Ratenkrediten unterstützen mehr als 200Kreditexperten persönlichBei sämtlichen Fragen zu einem Konsumentenkredit helfen über 200CHECK24-Kreditexperten im persönlichen Beratungsgespräch per Telefonoder E-Mail. Im Kreditcenter haben Kunden ihre Darlehen im Blick,können neue Anfragen starten und das passende Angebot digitalabschließen.Mit dem SmartAntrag bietet CHECK24 einen volldigitalenKreditantrag. Dadurch entfallen 70 Prozent der Kundendateneingaben.Der sogenannte digitale Kontoblick übernimmt mithilfe künstlicherIntelligenz die notwendigen Daten aus dem Girokonto desAntragstellers. Das Risiko einer Kreditablehnung durch Fehleingabenwird so reduziert.*Quelle:https://www.check24.de/kredit/publikationen/kreditzinsen-2019/**Teilnahmebedingungen unter:https://kredit.check24.de/popup/aktion/mai/teilnahmebedingungen***Rechenbeispiel: (20.000 Euro x 4,5 %) / 12 x 3 = 225 EuroÜber CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 300 Banken, über 300Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehrals 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. DieNutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönlicheKundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucherkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. DasUnternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mitHauptsitz in München.CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für VergleichsportaleVerbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daherbeteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlichereuropäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. DerPrinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principles for ComparisonTools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz, dieCHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings,Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen,Nutzerfreundlichkeit und Kundenservice.Pressekontakt:Edgar Kirk, Public Relations Manager, Tel. +49 89 2000 47 1175,edgar.kirk@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 471170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell