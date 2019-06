CHECK24 ist Kundenliebling 2019

München (ots) - CHECK24 ist die beliebteste Marke in der Brancheder Online-Vergleichsportale. Das geht aus der Untersuchung"Kundenlieblinge 2019" hervor, die das Institut für Management undWirtschaftsforschung im Auftrag von FOCUS-MONEY durchgeführt hat.*In der sechsten Auflage der Studie wurden mehr als 39 Mio.Kundenstimmen zu rund 20.000 Marken aus 250 Branchen untersucht. DieTester haben dafür Online-Nachrichten, Social-Media- und weitereOnline-Quellen überwacht.Positive und negative Kundenaussagen zu Ansehen, Preis, Serviceund Qualität wurden in Beziehung gesetzt und mit der gesamten Anzahlder Nennungen kombiniert. Auf dieser Basis haben die Tester für jedeMarke eine Bewertung der Kundenbindung vorgenommen.CHECK24 setzt mit 100 Punkten und dem Prädikat "Gold" dieBenchmark bei den Online-Vergleichsportalen und verweist teltarif.de,Verivox, smava und idealo auf die Plätze.*Quelle: FOCUS 22/2019 - DEUTSCHLANDTEST, Studie "Kundenlieblinge2019"Über CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 300 Banken, über 300Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehrals 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. DieNutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönlicheKundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucherkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. DasUnternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mitHauptsitz in München.CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für VergleichsportaleVerbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daherbeteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlichereuropäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. DerPrinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principles for ComparisonTools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz, dieCHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings,Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen,Nutzerfreundlichkeit und Kundenservice.Pressekontakt:Philipp Lurz, Public Relations Manager, Tel. +49 89 2000 47 1173,philipp.lurz@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 471170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell