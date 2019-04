CHECK24 eröffnet weiteren Standort in Sachsen - 80 neue Jobs in Chemnitz

München (ots) -- Mitarbeiter für die Kundenberatung und Teamleiter im BereichPauschalreise gesucht- Neuer Chemnitzer Standort direkt im Zentrum der StadtCHECK24 baut einen neuen Standort für den Bereich Pauschalreise inChemnitz auf. Bereits seit 2011 ist CHECK24 in Leipzig und seit 2017in Dresden vertreten. Zusammen mit den Sachsen-Anhalter StandortenHalle und Magdeburg arbeiten dort über 100 Angestellte für denReisebereich des Vergleichsportals.Alle drei sächsischen Standorte sind jeweils nur eine gute Stundeper Auto oder Bahn voneinander entfernt. Stetiger Austausch zwischenStandorten und ein enges Zusammenarbeiten ist somit jederzeitgewährleistet und festigt den Zusammenhalt zwischen Kollegen in derRegion.Bis Ende 2019 soll die Kundenberatung am Standort Chemnitz aufmindestens 80 Mitarbeiter anwachsen. Dafür sucht CHECK24 nebenExperten aus der Tourismusbranche ab sofort auch motivierte neueKollegen mit Erfahrung in der telefonischen Kundenbetreuung.Interessierte Fachkräfte und Absolventen finden vakante Stellen inChemnitz hier: http://bit.ly/2ZxqugiDrittgrößte Stadt in Sachsen mit optimaler Infrastruktur"Sachsen bietet uns viele attraktive Standorte, um weiteresWachstum zu ermöglichen", sagt Dr. Dominik Faber, GeschäftsführerReise bei CHECK24. "Unser neues Büro wird in unmittelbarer Nähe zumChemnitzer Hauptbahnhof liegen, sodass unsere zukünftigen Kollegenvon der guten Infrastruktur der Stadt profitieren."Die Lage in unmittelbarer Hauptbahnhofsnähe ermöglicht besteErreichbarkeit der Büros. Da sowohl in Sachsen als auch inSachsen-Anhalt viele gut ausgebildete Fachkräfte außerhalb der großenBallungszentren leben, ist die gute Verkehrsanbindung einentscheidender Faktor bei der Standortauswahl.Über CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 300 Banken, über 300Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehrals 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. DieNutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönlicheKundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucherkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. DasUnternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mitHauptsitz in München.CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für VergleichsportaleVerbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daherbeteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlichereuropäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. DerPrinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principles for ComparisonTools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz, dieCHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings,Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen,Nutzerfreundlichkeit und Kundenservice.Pressekontakt:Edgar Kirk, Public Relations Manager, Tel. +49 89 2000 47 1175,edgar.kirk@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 471170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell