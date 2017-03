CHECK24.de unterstützt Stiftung Ambulantes Kinderhospiz München (FOTO)

München (ots) -- Vergleichsportal übernimmt drei Familienpatenschaften- CHECK24.de baut Engagement für Kinder und Jugendliche weiter aus- AKM: "Nicht das Leben mit Tagen, sondern die Tage mit Lebenfüllen."CHECK24.de unterstützt die Stiftung Ambulantes KinderhospizMünchen (AKM) mit der Übernahme von drei Familienpatenschaften. EinePatenschaft finanziert einer betroffenen Familie ein Jahr lang einemedizinische und psychologische Betreuung und Unterstützung imAlltag.Dafür arbeitet das Kinderhospiz mit einem Team aus Ärzten,Krankenschwestern, Psychologen, Hebammen und Sozialpädagogenzusammen. Die Gestaltung der Patenschaft hängt individuell vomKrankheitsbild und der Situation der Familie ab.Die Stiftung koordiniert unter anderem ambulante medizinischeVersorgung und Therapien für das erkrankte Kind, erfüllt dieHerzenswünsche des Kindes und der Geschwister, organisiertFerienprogramme für die Geschwisterkinder und kümmert sich umsozialrechtliche Fragen und die psychologische Betreuung der Eltern.Professionell ausgebildete Ehrenamtliche entlasten die Familien imAlltag. Für psychologische Akutsituationen steht den Betroffenen ein24-Stunden Rufbereitschaftsdienst zur Verfügung (RUF24)."Die tägliche Arbeit der zahlreichen Haupt- und Ehrenamtlichen desKinderhospizes verdient größte Anerkennung", sagt Christoph Röttele,CHECK24-Geschäftsführer und Sprecher der Geschäftsführung. "Mitunseren Patenschaften wollen wir einen kleinen Beitrag dazu leisten,schwerstkranken Kindern und Jugendlichen ihre Herzenswünsche zuerfüllen und ihre Familien im Alltag zu unterstützen.""CHECK24 hilft": Vergleichsportal baut sein Engagement weiter ausNeben den Familienpatenschaften im Rahmen des AKM wird CHECK24.dein diesem und den kommenden Jahren noch weitere ausgewählte Projekteunterstützen. Im Fokus stehen benachteiligte Kinder und Jugendlichein Deutschland.Auch die Kunden des Vergleichsportals können einen Beitragleisten. Seit Juni 2016 haben sie die Möglichkeit, in ihremKundenportal gesammelte CHECK24-Punkte zu spenden und damit "Ein Herzfür Kinder" zu unterstützen. CHECK24.de verdoppelt die gespendetenPunkte und konnte so 2016 insgesamt 250.000 Euro an dieKinderhilfsorganisation überweisen. Außerdem ermutigt dasVergleichsportal seine Mitarbeiter, sich ehrenamtlich zu engagierenund unterstützt diese Mitarbeiterprojekte mit jeweils bis zu 2.000Euro.Über die Stiftung Ambulantes Kinderhospiz MünchenDie Stiftung Ambulantes Kinderhospiz München betreut seit über elfJahren lebensbedrohlich schwersterkrankte Kinder und Jugendliche. DieArbeit beginnt bereits mit der Diagnose. Die erkrankten Kinder undderen Familien werden somit über den gesamten Krankheitsverlaufhinweg begleitet. Wenn gewünscht, auch über den Tod hinaus im Rahmender Trauerbegleitung.Die Leistungen der Stiftung sind sehr facettenreich: ehrenamtlicheFamilienbegleitung, medizinische, psychologische und pflegerischeBeratung, finanzielle Unterstützung, Geschwisterarbeit,Kriseninterventionsdienst, Väter-/ Mütterstammtische, Rechtsberatung,Alltagsorganisation, Notfallplanung und Trauernachsorge. Ein Team ausprofessionellen Hebammen, Ärzten, Sozialpädagogen, Psychologen undKinderkrankenschwestern kümmert sich um das Wohl der Familien. Dennim Fokus der Arbeit mit den Familien steht das Leben. "Nicht dasLeben mit Tagen, sondern die Tage mit Leben füllen!" lautet dieVision der Stiftung Ambulantes Kinderhospiz München. Die Arbeit derStiftung ist nur zu etwa 27 Prozent finanziert, die restlichen 73Prozent der Kosten müssen über Spendengelder akquiriert werden.Möglichkeiten der Unterstützung finden Sie auf der Internetseite derStiftung https://www.kinderhospiz-muenchen.de/.Kontakt Stiftung Ambulantes Kinderhospiz MünchenBlutenburgstr. 64 + 66, 80636 München,Tel. +49 89 588 0303 11,info@kinderhospiz-muenchen.deÜber die CHECK24 GmbHDie CHECK24 GmbH ist Deutschlands großes Vergleichsportal imInternet und bietet Privatkunden Versicherungs-, Energie-, Finanz-,Telekommunikations-, Reise- und Konsumgüter-Vergleiche mitkostenloser telefonischer Beratung. Die Anzeige derVergleichsergebnisse erfolgt völlig anonym. Dabei werden Preise undKonditionen von zahlreichen Anbietern durchsucht, darunter über 300Kfz-Versicherungstarife, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbieter,mehr als 30 Banken, über 250 Telekommunikationsanbieter für DSL undMobilfunk, über 5.000 angeschlossene Shops für Elektronik, Haushaltund Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbieter, über 400.000 Hotels,mehr als 700 Fluggesellschaften und über 90Pauschalreiseveranstalter. CHECK24-Kunden erhalten für alle Produktekonsequente Transparenz durch einen kostenlosen Vergleich und sparenmit einem günstigeren Anbieter oft einige hundert Euro.Internetgestützte Prozesse generieren Kostenvorteile, die an denPrivatkunden weitergegeben werden. Original-Content von: CHECK24 Vergleichsportal GmbH, übermittelt durch news aktuell