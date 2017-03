CHECK24.de baut Standort Hamburg auf 150 Mitarbeiter aus

München (ots) -- Das Hamburger Team bezieht neue Büroräume in zentraler Lage- Freie Stellen für PHP- und App-Entwickler, Kundenberater,Produktmanager und VertriebsmitarbeiterCHECK24.de erweitert den Standort in Hamburg. Das aktuell40-köpfige Team in der Hansestadt kümmert sich um den BereichKranken- und Pflegeversicherungen und soll in den kommenden Monatenweiter aufgestockt werden. Dazu bezieht das Vergleichsportal MitteMai neue, zentral gelegene Büroräume in Hamburg-St. Georg und ist aufder Suche nach Fachkräften. Perspektivisch soll der Standort auf 150Mitarbeiter wachsen.IT-Spezialisten und Versicherungsfachleute gesucht - vor allemPHP-EntwicklerCHECK24.de sucht am Hamburger Standort vor allem PHP-Entwicklervom Berufseinsteiger bis zum Leadentwickler/Teamleiter, aber auchFrontend- und App-Spezialisten für Android und iOS. Zudem bietet dasUnternehmen Stellen für Kundenberater, Produktmanager, BusinessDevelopment Manager und Vertriebsmitarbeiter im Bereich Kranken- undPflegeversicherung. Das Vergleichsportal setzt nicht nur aufberufserfahrene Kräfte, sondern besonders auch auf motivierte undqualifizierte Berufseinsteiger.Moderne Büroräume zentral an der Außenalster"Der Umzug in die neuen Büroräume stärkt unseren HamburgerStandort und unterstützt unsere Wachstumsstrategie", sagt Dr.Christine Prauschke, CHECK24-Geschäftsführerin im BereichVersicherungen und Standortleiterin in Hamburg. "Wir freuen uns, dasswir ein Gebäude in attraktiver Lage und mit so guter Infrastrukturgefunden haben". Die Räume befinden sich im 2016 fertig gestelltenAlstercampus direkt an der Außenalster im Stadtteil St. Georg. DerEinzug von CHECK24.de ist Mitte Mai geplant.Vakante Stellen am Standort Hamburg finden interessierteFachkräfte und Hochschulabsolventen hier:https://jobs.check24.de/search?locations=HamburgÜber die CHECK24 GmbHDie CHECK24 GmbH ist Deutschlands großes Vergleichsportal imInternet und bietet Privatkunden Versicherungs-, Energie-, Finanz-,Telekommunikations-, Reise- und Konsumgüter-Vergleiche mitkostenloser telefonischer Beratung. Die Anzeige derVergleichsergebnisse erfolgt völlig anonym. Dabei werden Preise undKonditionen von zahlreichen Anbietern durchsucht, darunter über 300Kfz-Versicherungstarife, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbieter,mehr als 30 Banken, über 250 Telekommunikationsanbieter für DSL undMobilfunk, über 5.000 angeschlossene Shops für Elektronik, Haushalt &Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbieter, über 400.000 Hotels, mehrals 700 Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstalter.CHECK24-Kunden erhalten für alle Produkte konsequente Transparenzdurch einen kostenlosen Vergleich und sparen mit einem günstigerenAnbieter oft einige hundert Euro. Internetgestützte Prozessegenerieren Kostenvorteile, die an den Privatkunden weitergegebenwerden. Das Unternehmen CHECK24 beschäftigt über 800 Mitarbeiter mitHauptsitz in München.Pressekontakt:Edgar Kirk, Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1175,edgar.kirk@check24.deDaniel Friedheim, Head of Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1170,daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 Vergleichsportal GmbH, übermittelt durch news aktuell