CHECK24 bietet die beste Finanz-App 2019

München (ots) - Der CHECK24 Finanzmanager ist die besteFinanz-App. Die SMARTPHONE und APPS Magazinredaktion befragtezusammen mit der Onlineredaktion von smartphonemag.de undandroidmag.de die Leserinnen und Leser zu ihren Lieblings-Apps2019.*)In insgesamt 35 Kategorien wie z. B. Banking, Sport und Wetterstanden jeweils fünf Apps zur Wahl. CHECK24 erhielt von allenFinanz-Apps die meisten Stimmen und ging damit als Sieger aus dieserKategorie hervor.Einfache Finanz- und Vertragsverwaltung mit der CHECK24Finanzmanager AppMit der CHECK24 Finanzmanager App verwalten Kunden ihre Finanzenund Verträge einfach und unkompliziert. So behalten sie ihreGirokonten, Kreditkarten und Depots im Blick. Die CHECK24Finanzmanager App unterstützt aktuell den Zugang zu über 3.000deutschen Bankverbindungen.Zusätzlich bietet die App eine Übersicht über alle Verträge derKunden basierend auf ihren Banktransaktionen. Dadurch optimierenVerbraucher ihre Verträge, werden bei Beitragserhöhungen gewarnt undsparen Geld.CHECK24 ist nach der zweiten EU-Zahlungsrichtlinie (PSD2)offiziell zertifiziert. Die Bundesanstalt fürFinanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) überprüfte die CHECK24Kontomanager GmbH insbesondere hinsichtlich technischer Sicherheit,Datenschutz, Unternehmenssteuerung sowie wirtschaftlicherTragfähigkeit.*)http://ots.de/qI8B1Q; [18.9.2019]