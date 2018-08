"Der CHECK24 Doppelpass" - Vergleichsportal begleitet Fußballtalk in die neue Saison

München (ots) - Nach einer erfolgreichen Premierensaisonpräsentiert CHECK24 auch 2018/2019 den bekanntesten Live-Fußballtalkim deutschen Fernsehen: den "CHECK24 Doppelpass" auf SPORT1. DasVergleichsportal übernimmt erneut ab dem 19. August das Titelpatronatfür die neue Bundesliga-Spielzeit. Darauf verständigten sich CHECK24und SPORT1 MEDIA, der Vermarkter von Deutschlands führender360°-Sportplattform.Jeden Sonntag um elf Uhr geht "Der CHECK24 Doppelpass" auf SPORT1live auf Sendung. In der neuen Talkarena im CHECK24-Blau wird dasPublikum auf zwei Tribünen Platz nehmen. Das Phrasenschwein imCHECK24-Trikot wird weiterhin dabei sein. Hier müssen Studiogäste fürabgedroschene Redewendungen und Phrasen drei Euro einzahlen. CHECK24verdoppelt die Summe, die am Ende der Spielzeit an einen guten Zweckgeht. In der vergangenen Saison konnten so 30.000 Euro gespendetwerden.*Beim "CHECK24 Doppelpass" empfängt Moderator Thomas HelmerSportjournalisten, Trainer, Experten und Vereinsbosse im HiltonMunich Airport Hotel in München, um aktuelle Themen rund um denFußball zu diskutieren. Den bekanntesten Fußballtalk Deutschlandssehen im Schnitt eine Million Zuschauer."Mit der Verlängerung unseres Engagements beim Doppelpass bauenwir unsere Rolle als Sportsponsor in Deutschland konsequent aus",sagt Christoph Röttele, CEO und Sprecher der Geschäftsführung beiCHECK24. "CHECK24 wird weiterhin in solchen Premium-Umfeldernauftreten."Neben dem Sponsoring des Doppelpass ist CHECK24 für seinEngagement in folgenden bedeutenden Sportumfeldern bekannt:- Hauptsponsor der Sportschau im Ersten in der Bundesliga-Saison2018/2019- Programmsponsoring von ARD und ZDF zur FIFAFußball-Weltmeisterschaft 2018- exklusiver Gewinnspielsponsor der WM-Qualifikationsspiele(European Qualifiers for 2018 FIFA World Cup) der deutschenFußballnationalmannschaft bei RTL*http://ots.de/Z1hWcjÜber CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 30 Banken, über 250Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehrals 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Hotels, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. DieNutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönlicheKundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucherkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. DasUnternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mitHauptsitz in MünchenPressekontakt:Edgar Kirk, Public Relations Manager, Tel. +49 89 2000 47 1175,edgar.kirk@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 471170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell